BMW überarbeitet den M2 überraschend früh

Der neue M2 sprintet mit dem 8-Gang-Steptronic-Getriebe in 4,0 s auf Landstraßentempo, der Handschalter schafft die Disziplin in 4,2 s.

Das BMW M2 Facelift misst 4580 mm in der Länge, 1887 mm in der Breite und 1403 mm in der Höhe.

Die zweite Generation feierte erst im April 2023 ihr Debüt – nun präsentiert der Hersteller bereits das BMW M2 Facelift, das schon im August 2024 in den Handel kommt. Die AUTO ZEITUNG verrät, was neu ist, nennt die gestiegene PS-Leistung und schätzt den Preis ein.

Preis: BMW M2 Facelift (2024) über 60.000 Euro teuer?

Das kommt überraschend: Nach nur rund anderthalb Jahren Bauzeit des (subjektiv) noch neuen BMW M2 verkündet die BMW für August 2024 eine Modellpflege. Startet das noch aktuelle Modell bei 58.100 Euro (Stand: Juni 2024), ist davon auszugehen, dass mit dem BMW M2 Facelift (2024) eine leichte Preissteigerung einhergeht. Die Neuauflage könnte daher die 60.000-Euro-Marke durchbrechen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das BMW Skytop Concept (2024) im Video:

Antriebe: Leistungsspritze um 20 PS/15 kW

Das BMW M2 Facelift (2024) wird weniger optisch als vor allem technisch überarbeitet. Dabei bleibt der Motor selbst auch nicht außen vor, was in einer Leistungssteigerung um 20 auf 480 PS (353 kW) mündet. Das Drehmoment verändert sich dagegen nur in Teilen: Denn während im Handschalter weiterhin ein maximales Drehmoment von 550 Nm zur Verfügung steht, erhöht sich dieses in Kombination mit dem 8-Gang-Steptronic-Getriebe auf satte 600 Nm. In beiden Fällen gipfelt das maximale Drehmoment bei Drehzahlen zwischen 2650 und 6130 U/min. Die maximale Motorleistung wird dagegen erst bei 6250 U/min erreicht, während bis 7200 U/min gedreht werden darf.

Darüber hinaus betont der Hersteller, dass sich auch die Beschleunigungswerte verbessern: Egal ob manuell oder handgeschaltet, in beiden Fällen sollen sich die Sprintzeiten von null auf 100 km/h um 0,1 s verkürzen. So sprintet das BMW M2 Facelift (2024) mit dem 8-Gang-Steptronic-Getriebe in 4,0 s auf Landstraßentempo, der Handschalter schafft die Disziplin in 4,2 s. Selbiges gilt auch für den Sprint auf 200 km/h, den der Handschalter in 13,7 s und die Automatik-Variante in 12,9 s absolviert. Beide Varianten verbessern ihren Wert dabei um 0,6 s im Vergleich zum Vorgänger. Die Höchstgeschwindigkeit gibt BMW weiterhin mit 250 km/h an, die sich mit dem optionalen M Driver’s Package auf 285 km/h anheben lässt.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Nur marginale Änderungen

Während sich beim BMW M2 Facelift (2024) technisch einiges tut, bleibt die Außenhaut weitestgehend identisch zum Vorgänger. BMW setzt weiterhin auf eine sehr horizontale Gestaltung, während Front und Heck von Block-artigen Flächen und Kühlöffnungen dominiert werden. Nach wie vor können diverse Carbon-(Anbau-)Teile wie das Dach optional geordert werden. Letzteres reduziert das Gesamtgewicht um sechs Kilogramm und senkt zugleich den Schwerpunkt. Die Endrohrblenden sind nun serienmäßig in Schwarz gehalten. Apropos Farben, die Auswahl für das Exterieur hat BMW mit der Modellpflege erweitert. Auch neue Felgen sind mit dem Facelift verfügbar. Das M2 Facelift misst 4580 mm in der Länge, 1887 mm in der Breite und 1403 mm in der Höhe.

Interieur: Mehr Individualisierungsoptionen

Foto: BMW

Das Interieur des BMW M2 Facelift (2024) wird im Vergleich zum Exterieur deutlich umfangreicher überarbeitet. So erhält der Kompaktsportler ein neues M Lederlenkrad, das einen nun unten abgeflachten Kranz besitzt und erstmals auch in Alcantara bestellbar ist. Die Lenkeinheit ist auch weiterhin mit einer Zwölf-Uhr-Markierung, Schaltwippen und den M-Tasten versehen, die für individuelle Optionen konfigurierbar sind. Die M-Sportsitze sind in neuen Designs und Farbkombinationen erhältlich, außerdem lassen sich die Carbon-Schalensitze fortan auch unabhängig des M Race Track-Pakets ordern. Das Bediensystem iDrive basiert auf dem aktuellen BMW Operating System 8.5.