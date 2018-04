Der BMW 3er gehört zu den klassischen BMW-Modellen: seit 1975 gibt es ihn bei den Bayern als Nachfolger der 02-Reihe im Sortiment. Die sportlich-luxuriöse Limousine gibt es mit Heck- oder Allradantrieb (xDrive). Neben der klassischen Limousine gibt es den 3er als Kombi (Touring) oder Gran Tourismo. Für den chinesischen Markt wird der Mittelklasse-Wagen außerdem als Langversion angeboten. Cabrio und Coupé wurden beim aktuellen Modell von der 4er-Reihe abgelöst. 2018 soll der 3er in die bereits siebte Generation gehen.

Auch wenn sich der BMW 3er bereits lange in der Mittelklasse bewährt, so muss er sich doch regelmäßig in neuen Tests unter Beweis stellen. In spannenden Vergleichen muss er gegen die Konkurrenz zeigen, dass er sich in Sachen Sicherheit, Fahrleistung und Komfort am Zahn der Zeit bewegt. Auch die Preise, der Verbrauch und das Design werden in den Tests berücksichtigt und bewertet. In einem Fazit zählt schließlich der Gesamteindruck des BMW 3ers, der entscheidet, ob er sich gegen die Rivalen durchsetzt. Aber auch in Einzeltests und Fahrberichten ist der BMW 3er regelmäßig im Mittelpunkt.