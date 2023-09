Der M3 stellt die Münchner Speerspitze der sportlichen Mittelklasse dar. Im Zuge der Elektrifizierung des Unternehmens soll wohl auch das Performance-Modell in Form eines elektrischen BMW M3 als E-Auto der "Neuen Klasse" folgen, vermutlich 2027.

Wie das britische Magazin Autocar berichtet, soll BMW-Entwicklungsleiter Frank Weber im Gespräch die Einführung eines elektrischen BMW M3 für 2027 bestätigt haben. Demnach soll der Mittelklasse-Sportler auf der im Zuge der IAA 2023 in München vorgestellten Elektro-Plattform der Neuen Klasse stehen. Das geplante Chassis böte Kapazitäten für bis zu vier Elektromotoren, was dem BMW in Sachen Performance die Tür zu neuen Welten öffnen könnte. Ohne den Bau eines solchen Antriebsstranges anzukündigen, habe Weber erklärt, dass so theoretisch Systemleistungen von bis zu 1000 kW (1360 PS) möglich wären. Ein neues von BMW entwickeltes Steuergerät namens "Heart of Joy" vereine die Steuerung von Motor, Antrieb und Fahrwerk und könne das Drehmoment beispielsweise bei einem elektrischen BMW M3 (2027) bedarfsgerecht auf alle vier Räder verteilen. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW Vision Neue Klasse (2023) im Video:

Neue Klasse: Kommt elektrischer BMW M3 (2027)?

Auch wenn die Neue Klasse mit einem vollelektrischen M3 die Zukunft des Mittelklasse-Sportlers darstellen soll, soll Frank Weber von einer Übergangszeit gesprochen haben, in der Elektroauto und Verbrenner parallel verkauft würden. Das wiederum führt zu der Annahme, dass der elektrische BMW M3 (2027) zumindest vorübergehend eine eigene Modellbezeichnung bekommen müsste. Angesichts der bisherigen Nomenklatur, in der ein "i" meist elektrische Antriebe symbolisiert, wäre die Bezeichnung iM3 denkbar. Optisch könnte sich der sportlicher Elektro-3er zumindest in groben Zügen an der Studie BMW Vision Neue Klasse orientieren, die im September 2023 auf der IAA gezeigt wurde. Dann dürfte der Wagen insgesamt sehr kantig daherkommen, zwei flache und breite Nieren sowie ein markanter Hofmeisterknick inklusive. Außerdem könnte der Sportwagen das vorgestellte Feature aufgreifen, dass Informationen im Stil eines riesigen Head-up-Displays auf die gesamte Windschutzscheibe projiziert werden. Laut Autocar ließ Frank Weber durchklingen, dass der elektrische BMW M3 mit seinem Marktstart 2027 kurze Zeit nach dem des regulären elektrischen 3er liegen soll. Selbstredend sind technische Daten bislang ebenso unbekannt wie der Preis.