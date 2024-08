Neue Optik auf alter Plattform

Bei BMW ist eine Menge am Rollen für die elektrische Zukunft und den Umstieg auf die "Neue Klasse"-Plattform. Der nächste BMW X5, der 2026 starten dürfte, scheint jedoch eine bewährte Architektur zu nutzen. Unser Erlkönigjäger hat das Oberklasse-SUV bereits mit Verbrennungsmotor erwischt.

Preis: BMW X5 (2026) vermutlich nicht unter 90.000 Euro

Die Studien Vision Neue Klasse beziehungsweise Vision Neue Klasse X gaben bereits einen Ausblick auf die elektrische Zukunft des bayerischen Traditionsherstellers. Seitdem lässt sich trefflich darüber diskutieren, welche Autos wann den Umstieg auf die entsprechende Plattform wagen und was das bedeutet. Immer wieder sickern bei Interviews mit Verantwortlichen Informationen durch. Bei der nächsten Generation des Kassenschlagers BMW X5 allerdings hält man dem Vernehmen nach an der bewährten Cluster-Architektur fest, auf der auch die aktuelle G05-Baureihe rollt. Diesbezüglich dürfte dem X5 also kein Einschnitt bevorstehen, nichtsdestotrotz kündigen sich antriebsseitig und optisch bereits zahlreiche Neuerungen an. Stand August 2024 startet der Preis des Oberklasse-SUV bei 89.900 Euro, was die kommende Generation erfahrungsgemäß überbieten dürfte.

Antrieb: breites Antriebsspektrum

Nicht zuletzt unser Erlkönigflüsterer geht davon aus, dass der BMW X5 ab 2026 durch eine breite Antriebspalette zu überzeugen versucht. Demnach könnte das Oberklasse-SUV als Verbrenner mit 48-V-Mildhybrid-System, als Plug-in-Hybrid und als Elektroauto kommen. Neu wäre dabei lediglich die reine Elektrovariante, die nach der gängigen Nomenklatur iX5 heißen dürfte. Das Antriebsspektrum würde zu der Annahme passen, dass der massige Bajuware weiterhin auf die Cluster-Architektur setzt, die für verschiedenste Antriebsoptionen geeignet ist. Wie es um das Kleinserien-Wasserstoffauto iX5 Hydrogen steht, ist wiederum unklar. Die 2023 geliftete G05-Generation steigt bei den Benzinern mit dem xDrive40i und 381 PS (280 kW) ein und gipfelt im X5 M Competition mit 625 PS (460 kW). Auch zwei Dieselmotoren sind noch erhältlich.

Exterieur & Interieur: Tschüss, XXL-Niere?

Optisch wird sich der BMW X5 ab 2026 deutlich vom Vorgänger absetzen. Auf den Erlkönigfotos lässt sich bereits die mit der "Neuen Klasse" vorgestellte Front erahnen – wenn uns die Tarnung nicht hinters Licht führt, dürften sich die großen Nieren zugunsten eines schmaler gestalten Doppelgrills verabschieden. Auffällig ist außerdem die Ausbuchtung der hinteren Seitenscheibe, die recht klein wirkt – Hofmeisterknick? Fehlanzeige!

Am Heck des Erlkönigs ist nicht viel zu erkennen. Allerdings wirkt es so als sei die Heckklappe unterhalb der Scheibe nicht nur senkrecht abfallend, sondern sogar nach innen angeschrägt, um nach einem Knick in Richtung Kennzeichen wieder ausladender zu werden. Das verleiht dem BMW X5 (2026) einen kantige und fast schon brachiale Erscheinung. Unter der Stoßstange ist auf der linken Seite etwas zu erkennen, das einem Auspuff ähnelt. In Verbindung mit dem klar sichtbaren Kühler an der Front führt uns das zu der Annahme, dass hier eine Variante mit Verbrennungsmotor abgelichtet wurde. Zum Interieur ist bislang nicht viel bekannt, Medienberichten zufolge könnte der X5 jedoch wie die Studie Vision Neue Klasse X in Sachen Bildschirmen abspecken und sich auf einen zentralen Touchscreen beschränken (siehe obiges Foto).