BMW schreibt wieder Roadster-Geschichte

Das im Rahmen des Concorso d'Eleganza Villa d’Este 2024​ vorgestellte BMW Skytop Concept (2024) geht in Kleinserie. Das wissen wir zum streng limitierten BMW Skytop (2024).

Preis: Keine Angaben seitens BMW zum BMW Skytop (2024)

BMW blickt auf eine beachtliche Historie eleganter und vor allem exklusiver Roadster zurück. Auf den BMW 503, BMW 507 und BMW Z8 folgte nach langer Pause 2024 die Studie namens BMW Skytop Concept (2024). Zwischen den Oldtimern, die auf dem Concorso d'Eleganza Villa d’Este 2024 buhlten, stellten die Münchner:innen die auf dem 8er Cabrio aufbauende Studie vor. Angetrieben von einem Achtzylinder in V-Bauweise griff das Designstück die Historie vergangener Roadstermodelle auf. BMW machte außerdem Hoffnung auf eine Serienfertigung, sollten sich ausreichend Interessenten finden. Im Oktober 2024 ist genau das passiert. Wie bereits der BMW 3.0 CSL (2022), wird der Skytop in einer Kleinserie von 50 Fahrzeugen aufgelegt. Wie teuer einer der streng limitierten BMW Skytop ist, darüber schweigt sich der Autobauer aus, zumal bereits alle Exemplare verkauft sind.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das BMW Skytop Concept (2024) im Video:

Antrieb: 4,4 l Hubraum aus acht Zylindern

Unter der Haube des BMW Skytop (2024) schlummert ein 4,4-l-V8, der laut BMW eine Leistung von 625 PS (460 kW) bereitstellt und der aktuell stärkste Motor (Stand: Oktober 2024) der Marke ist. Damit weicht die Serienmotorisierung nicht von der Studie ab und zieht gleichzeitig eine historische Linie zum BMW Z8, der ebenfalls durch einen Achtzylinder angetrieben wurde. Das Triebwerk ist gekoppelt an ein 8-Gang-Steptronic-Sportgetriebe, das die anliegenden Pferdchen über das BMW xDrive Allradsystem an Vorder- und Hinterachse schickt. So soll der Sprint von null auf 100 km/h in nur 3,3 s gelingen.

Zubehör für BMW-Fans:

Exterieur: Der BMW Skytop zitiert den BMW Z8 Roadster

Das Design des BMW Skytop (2024) zitiert als eine Art der Traditionspflege verschiedene Stilelemente des BMW Z8, der zwischen 2000 und 2003 gebaut wurde und einst 122.700 Euro kostete. So trägt der Skytop die ikonische spitze Front, die in Fan- und Firmenkreis als "Sharknose" bezeichnet wird. Wie bei den aktuellen BMW-Modellen ist die Niere beleuchtet. Gleiches gilt für das eingezogene Heck, ebenfalls eine Anspielung auf den Z8. Über die Motorhaube zieht sich ein langer Steg, der sich bis zu einer auf der Heckklappe platzierten Aluminiumleiste zieht. So soll die fließende Formgebung des in "Floating Sundown SIlver" lackierten Roadsters unterstrichen werden. Die in braunem Kunstleder bezogenen Dachelemente sind vollständig abnehmbar und können in einem speziellen Kofferraumfach verstaut wird. Ebenfalls erwähnenswert ist die Heckscheibe, die sich vollständig versenken lässt.

Interieur: Leder und Kristall unterstreichen den Luxusgedanken

Das Konzept vom luxuriösen Roadster setzt der Hersteller im Innenraum mit reichlich Leder um. So sind nicht nur die im Budapester Stil verzierten Sitze, sondern unter anderem auch das Lenkrad und das Armaturenbrett im Braunton des Verdecks gehalten. Auch die hinter den Sitzen montierten Überrollbügel sind vollständig beledert. Kristall-Applikationen, die beispielsweise im Lenkrad zu finden sind, sollen die Exklusivität des BMW Skytop (2024) zusätzlich unterstreichen. Ausstattungsmerkmale wie das Bowers & Wilkins Diamond Surround System und Türen mit Soft-Close-Funktion runden neben dem BMW Live Cockpit Professional das Paket ab.

Foto: BMW