Duell der Kontinente und Antriebe

Die Kommunikation mit dem BMW-System gelingt dank des sehr aufmerksamen Sprachassistenten bis tief in die Menü­strukturen problemlos – er ist eine echte Be­reicherung. Insgesamt lässt sich der BMW deutlich intuitiver als der Nio bedienen. As­sistenzsysteme bevor­munden nicht, sondern informieren mit der notwendigen Distanz. Und natürlich sind auch bei diesem Münchner das ganze Sortiment an digitalen Services, das Naviga­tionssystem sowie die Smartphone-Integra­tion via Apple CarPlay und Android Auto mit an Bord. WLAN für die Insassen kann eben­falls aktiviert werden.

Der BMW M340d xDrive ist einer der letzten Superstars der Diesel-Epoche. Im Vergleichstest mit dem vollelektrischen Nio ET5 möchte der BMW 3er zeigen, warum man den Selbstzünder nicht einfach abschreiben sollte.

Diesel- und E-Motor, wie sie im BMW M340d xDrive und Nio ET5 in diesem Vergleichstest zum Einsatz kommen, haben einen ähnlichen Leidensweg: Beide wurden ursprünglich als pragmatische Arbeitsmaschinen geboren. Der Benziner drängte sich aber zumindest bei den Pkw schnell in den Vordergrund – hier waren E- und Diesel-Motoren lange Randerscheinungen, und die Vernunft allein lockte nur wenige vom Benziner weg. Erst mit dem ersten Direkteinspritzer-Turbo, der im Fiat Croma 1987 den Diesel emotionaler zünden ließ, begann seine Erfolgsepoche. Leidenschaftliche Quad-Turbos durften das M-Abzeichen bei BMW tragen, imposante V12-TDI machten aus biederen SUV Drehmomentmonster, Audi feierte mit dem R18 TDI Seriensiege in Le Mans: Ganz klar, dem Diesel gehörte damals die Zukunft. Das Dieselgate beendete allerdings 2015 abrupt den im Rückblick recht kurzen Höhenflug des Selbstzünders.

Kurz vorher keimten mit dem Nissan Leaf 2010 oder dem BMW i3 2013 die ersten zarten Sprossen der E-Mobilität – E-Autos werden seitdem als Ersatz für die Dieselmodelle gehandelt. Aber wie bei den Selbstzünderpendants war auch (und ist noch) für E-Autos aller Anfang schwer. Hier springt der Funke bei der Kundschaft ebenfalls erst langsam über. Zudem fehlten lange Zeit die richtigen Produkte, erst jetzt weitet sich das Angebot allmählich aus. Gut zehn Jahre danach stehen sich die abklingende Diesel- und die aufstrebende Elektro-Ära im Markt gegenüber. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Dazu stellt sich der aktuelle BMW M340d xDrive im Vergleichstest gegen den Nio ET5 der Frage, ob er mit seinem modernen Triebwerk wirklich schon zum alten Eisen gehört – oder ob der Abgesang des Diesels zu früh ertönte.

Der Nio ET5 (2023) im Fahrbericht (Video):

Karosserie: BMW 3er ist kleiner, bietet aber mehr Platz

Fangen wir mit dem Vergleichstest vorn an, ein Auto definiert sich ja nicht ausschließlich über seinen Antrieb. Der BMW 3er zeigt eindrucksvoll, was das bedeutet: Er gehört zu den solidesten Fahrzeugen seiner Klasse. Die steife Karosseriestruktur bildet die Basis für seine exzellente Verarbeitungsqualität. Auch wenn seit dem Facelift die Materialqualität etwas gelitten hat, ist der Innenraum des BMW M340d xDrive im Detail dennoch hochwertiger verarbeitet als die zwar hübsche, aber hier und da auch knisternde Innenarchitektur des Nio ET5.

Auch bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes scheint BMW die bessere Ergonomie-Abteilung im Unternehmen zu haben. Der Nio ET5 ist zwar deutlich breiter, kann das aber nicht in ein überzeugendes Raumangebot ummünzen. Im Gegenteil: Der Fahrersitz ist schlicht zu hoch positioniert, sodass man selbst in der tiefsten Einstellung immer noch das Gefühl hat, auf dem statt – wie im BMW – im Auto zu sitzen. Auch die Breite der Einstellmöglichkeiten von Lenkrad und Sitz fallen im Nio ET5 deutlich kleiner aus als im BMW 3er, in dem alle ihre perfekte Sitzposition finden. Obwohl die Nio-Vordersitze hoch eingebaut sind, passen im Fond die Fußspitzen nicht unter die Sitze, was den Vorteil des etwas besseren Knieraums im Nio aufhebt.

Der Blick ins Ladeabteil zeigt ein ähnliches Bild. Der BMW 3er nimmt nicht nur mit 480 l deutlich mehr Gepäck auf als der Nio ET5, der nur 386 l schluckt, sondern gibt sich mit der dreigeteilten Fondlehne für eine Stufenhecklimousine auch maximal variabel. Dass man im Nio die Ladekabel zudem noch unterm Ladeboden verstauen muss, da hier auf einen praktischen Frunk unter der Fronthaube verzichtet wurde, zeigt, wie stark man auch in China auf jeden Cent achtet.

Das aufgeräumte Cockpit des ET5 wirkt modern, erkauft sich den cleanen Look allerdings mit einer eher umständlichen Bedienung. Selbst simple Einstellungen, etwa von Außenspiegeln oder Lenkrad, müssen über den Touchscreen in Untermenüs angewählt und dann über die Lenkradtasten final justiert werden. Die klassischen Einstellungen gehen im BMW M340d xDrive über logische Bedien-Cluster einfacher von der Hand, und auch die Handhabung der digitalen Services gelingt im Vergleichstest deutlich intuitiver. Top beim Nio ET5 ist die Sicherheitsausstattung: Sie deckt alle aktuellen Systeme ab, die sogar serienmäßig an Bord sind. Bei BMW müssen viele Assistenzsysteme optional geordert werden.

Fahrkomfort: Nio ET5-Sitze ausbaufähig

Der luftgefederte Nio ET5 zeigt sich zumindest auf der Autobahn als eleganter Gleiter. Er setzt auf sanftes Wogen, ohne dabei die Karosserie an der kurzen Leine zu führen. Auf ebenen Asphaltbändern funktioniert das auch gut. Auf welligen und kantigen Pisten hingegen verfällt der ET5 ins Schaukeln, findet wenig Ruhe im Aufbau und hopst mit der Hinterachse über Unebenheiten. Der BMW M340d xDrive ist mit dem adaptiven M-Sportfahrwerk ausgestattet, das eine sportliche Note anbietet, diese aber mit viel Feingefühl in Szene setzt. Lästiges Hin- und Herschwanken ist ihm fremd, stößiges Ansprechen auf Kanten oder Querfugen ebenfalls.

Die Sitze des Nio sind schlicht zu klein und stören den Komfort mit einer immer etwas drückenden Kante in der Lordosenstütze. Zudem bieten sie so gut wie keinen Seitenhalt. Die aufpreispflichtigen M-Sportsitze im BMW stützen da deutlich besser ab, sind zudem bequemer und lassen sich auch noch spürbar besser an die eigene Statur anpassen. Da bleibt dem Nio ET5 nur noch die Geräuschmessung, um Punkte für dieses Kapitel des Vergleichstests gutzumachen. Der Elektroantrieb ist zwar flüsterleise, dafür dringen aber ab Tempo 100 Wind- und Fahrwerksgeräusche stärker in die Gehörgänge der Mitfahrenden als im BMW 3er mit seinem kultivierten Selbstzünder.

Motor/Getriebe: BMW M340d xDrive wirkt souveräner

Der Nio ET5 lockt im Vergleichstest mit 360 kW (489 PS). Allerdings lassen sich diese nur im Sport-Plus-Modus jederzeit spontan abrufen. Gleitet man im Comfort- oder Eco-Modus dahin, ist lediglich ein definierter Teil davon abrufbar. Erst beim aktiven Umschalten in den Sport-Plus-Modus zeigt der ET5 sein Potenzial. Dem BMW M340d xDrive-Reihensechszylinder mit Stufenaufladung – Hoch- und Niederdrucklader mit variabler Einlassgeometrie – ist der Modus egal. Zwar sind die Kennlinien spürbar unterschiedlich abgestimmt, Volllast heißt aber immer, dass 700 Nm und 340 PS (250 kW) ihren Weg aus den Brennräumen finden.

Auch wenn der BMW 3er beim Blick auf die Messdaten den Nio erst bei 190 km/h stellen kann, ist es doch beeindruckend, wie locker er seine Power auftischt und wie leichtfüßig ihn sein üppiges Drehmoment bei spontanen Überholmanövern macht. Da muss man im Nio erst noch den richtigen Modus finden, um dem davoneilenden BMW einigermaßen folgen zu können. Dass die exzellent abgestimmte ZF-Achtstufen-Automatik den 3er zudem noch in Windeseile auf 250 km/h schnalzen lässt, ist ein kleiner, aber feiner Pluspunkt der klassischen Antriebskonfiguration. Im Vergleich dazu stört im Nio ET5 das konstant einschränkende Über-setzungsverhältnis, das ihn schon bei 200 km/h ausbremst.

Auf dem Papier klingen die 100 kWh Akkukapazität des Nio ET5, von denen netto 91 kWh zur Verfügung stehen, nach üppiger Reichweite. Allerdings verbraucht der Nio im Durchschnitt 23,9 kWh auf 100 km, was sich im Test in lediglich 384 km Reichweite niederschlägt. Der BMW M340d xDrive genehmigt sich nur magere 6,3 l Diesel auf 100 km, was ihm eine Reichweite von 937 km sichert. Auf der Minimalrunde unseres Vergleichstests waren es sogar nur 4,7 l Diesel – mögliche Reichweite 1255 km. Der Nio kommt maximal 505 km weit bei einem Minimalverbrauch von 18,0 kWh pro 100 km.

Blickt man auf die maue Ladegeschwindigkeit bei maximal 125 kW Ladeleistung, erzeugen zügige Autobahnetappen zudem eher Frust als Lust. Auch die Nio-Power-Swap-Stations, wo die Kundschaft den leeren Akku in rund fünf Minuten gegen einen vollen tauschen kann, helfen da nicht. Noch klaffen zu große Lücken in der Infrastruktur, um diesen Service flächendeckend anbieten zu können, der übrigens nur gilt, wenn man sich für die Akku-Miete entschieden hat.

Fahrdynamik: Nio ET5 weniger dynamisch, bremst aber besser

Machen wir es kurz: Fahrfreude stand eher nicht im Lastenheft des Nio ET5. Seiner Lenkung, die auf der Autobahn mit unnötig fester Mittellage wie eingerastet wirkt und damit die Nerven strapaziert und den Geradeauslauf negativ beeinflusst, fehlt es an Gefühl und Genauigkeit. Hinzu kommt eine sehr robust ausgelegte ESP-Abstimmung, die jede aufkommende Fahrfreude auf unserem Testgelände Contidrom bei Hannover im Keim erstickt.

Der BMW M340d xDrive hingegen ist verbindlich in seiner Kommunikation, findet immer die richtige Linie und profitiert von einem sehr freizügigen DSC (ESP), das im Grenzbereich unterstützend mitspielt und nicht wie im Nio bevormundet. Dafür packen die Bremsen des ET5 kräftiger zu – die Pendants des 3er können im Vergleichstest trotz ihrer besseren Dosierbarkeit nicht mithalten.

Umwelt/Kosten: Nio ET5 insgesamt günstiger

Wer sich für den Nio ET5 interessiert, muss erst einmal überlegen, ob er die Batterie kaufen oder mieten möchte. 289 Euro kostet die monatliche Akkumiete, der Kauf des 100-kWh-Speichers schlägt mit 21.000 Euro zu Buche. Wir haben für die Berechnung unseres Vergleichstests den Kauf herangezogen, da sich nur so auch ein Restwert ermitteln lässt. Damit kostet der ET5 inklusive aller Extras, die für den Test relevant sind, üppige 71.000 Euro. Dem steht der BMW M340d xDrive für insgesamt noch happigere 77.460 Euro gegenüber. Bei den laufenden Kosten sind die Unterschiede kleiner, auch weil der BMW 3er mit seinem niedrigen Verbrauch bei den Kraftstoffkosten auf Stromer-Niveau liegt. Dennoch fährt der Nio ET5 hier dank seiner besseren Garantien den einzigen Kapitelsieg des Vergleichstests ein.

Technische Daten & Messwerte von BMW M340d xDrive & Nio ET5

AUTO ZEITUNG 11/2024 BMW M340d xDrive Nio ET5 Technik Motor R6-Zylinder, 4-Ventiler, Bi-Turbodiesel, Partikelfilter, SCR-Kat; 2993 cm³ 2 permanenterregte Synchronmaschinen, flüssiggekühlt Antrieb 8-Stufen-Automatik; Allradantrieb, permanent Konstantübersetzung/Allrad Systemleistung 250 kW/340 PS, 4400 /min 360 kW/489 PS Max. Systemdrehmoment 700 Nm, 1750-2250 /min 680 Nm Kapazität/Spannung 0,528 kWh/48 V (Mildhybrid) 91 kWh (netto)/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4713/1827 (2072)*/1440 mm 4790/1960 (2170)*/1499 mm Leergewicht Werk/Test 1820/1882 kg 2160/2237 kg Kofferraumvolumen 480 l 386 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,4 s 3,8 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 200 km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 6,3/5,9 l D 23,9/18,6 kWh Reichweite (Test/max) 937/1255 km 384/505 km Preise Grundpreis 73.900 € 68.500 € (inkl. 100-kWh-Akku) Testwagenpreis 77.460 € 71.000 € Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel

Ergebnis in Punkten

Gesamtbewertung (max. Punkte) BMW M340d xDrive Nio ET5 Karosserie (1000) 673 647 Fahrkomfort (1000) 788 765 Motor/Getriebe (1000) 766 764 Fahrdynamik (1000) 738 684 Eigenschaftswertung (4000) 2965 2860 Kosten/Umwelt (1000) 254 304 Gesamtwertung (5000) 3219 3164 Platzierung 1 2