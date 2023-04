Eine Besonderheit bei Nio: Die Batterien können nicht nur geladen, sondern an entsprechenden Stationen in wenigen Minuten ausgetauscht werden.

Das Format erinnert an den direkten Konkurrenten Tesla Model 3. Die Sensoren auf dem Dach verraten es: Der ET5 soll inner- und außerorts autonom fahren können. In Deutschland fehlen dazu allerdings die Berechtigungen.

Der Nio ET5 (2022) ist jetzt auch auf dem deutschen Markt zu haben. Der Preis macht die elektrische Mittelklasse-Limousine, die mit großer Reichweite sowie zahlreichen technischen Innovationen direkt auf das Tesla Model 3 zielt, sogar förderfähig.

Preis: Nio ET5 (2022) bekommt E-Auto-Förderung

Mit dem Nio ET5 (2022) schickt der chinesische Hersteller seine nächste Elektro-Limousine an den Start und auch nach Deutschland. Seit Ende März 2023 wird der ET5 hierzulande ausgeliefert. Der Einstiegspreis liegt bei 47.500 Euro (Stand: April 2023) – gerade niedrig genug, dass der Netto-Listenpreis knapp unter 40.000 Euro fällt und der Nio ET5 (2022) förderfähig wird. Einen kleinen Haken gibt's allerdings: Die Kosten für die Batterie sind noch nicht inbegriffen. Der Akku muss entweder hinzugekauft oder bei Nio gemietet werden. Der Miet-Akku hat den Vorteil, dass er für den Nio Akku-Tausch berechtigt ist. Die Besonderheit: ist der Akku leer, kann er minutenschnell an dafür vorgesehenen Wechselstationen, die man in Europa in Kooperation mit Shell aufbauen will, getauscht werden. Kein Warten an der Ladesäule nötig. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Antrieb: Bis zu 700 Kilometer Reichweite

Der Nio ET5 (2022) steht seinem großen Bruder ET7 mit einer Reichweite von über 1000 Kilometern nach chinesischer CLTC-Norm in nichts nach – die schlechte Nachricht: Der Ultra-Langstrecken-Akku (150 kWh), der diese Reichweite verspricht, ist in Deutschland nicht erhältlich. Hier muss man sich mit zwei Akku-Optionen begnügen, entweder der 75-kWh-Akku mit 550 Kilometern Reichweite oder der 100-kWh-Akku mit bis zu 700 Kilometer Reichweite. Für Vortrieb sorgen zwei E-Motoren, je einer pro Achse, mit einer Leistung von 360 kW (489 PS) und einem Drehmoment von 700 Newtonmeter. Genug Schmalz, um in 4,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen.

Ex- und Interieur: Anleihen vom Model 3

Das Format des Nio ET5 (2022) erinnert an das Tesla Model 3, das auch zu den ärgsten Konkurrenten zählt. Der ET5 ist sogar ein klein wenig größer, passt aber noch gut in die Mittelklasse. Mit seinem extravaganten Leuchtendesign aus zweigeteilten Scheinwerfern und durchgehender Heckleuchte hebt sich der Nio optisch vom Konkurrenten ab. Der Innenraum strotzt nur so vor Technik: Die Chines:innen geben sich nicht nur mit hochauflösenden Bildschirmen zufrieden, sondern implementieren sowohl Augmented-, als auch Virtual-Reality. Mit entsprechender AR-Brille wird sechs Meter vor die Augen ein 201 Zoll großes Bild projiziert. Hier können Navigationsanweisungen oder ein Head-up-Display angezeigt werden. Dazu gibt es die Sprachassistentin Nomi, die jederzeit behilflich ist.