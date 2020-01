Vor kurzem waren im Alltag höchstens 200 Kilometer Strecke möglich und es gab nur wenige Stromtankstellen mit meist niedriger Ladeleistung. Heute schaffen moderne Elektroautos problemlos über 300 Kilometer und können zudem an immer mehr Hochleistungs-Ladesäulen Strom zapfen. Aber erst der Elektroauto-Vergleich der AUTO ZEITUNG klärt, welches E-Auto sich im harten Test des Fachmagazins und damit auch in der Praxis als wirklich tauglich erweist. Schließlich ist die Reichweite ist neben dem Preis, der staatlichen Förderung, den technischen Daten und den Ladestationen die Frage Nummer 1, wenn es um den Kauf eines Elektroautos geht. In unserem Vergleichstest erhalten die Elektroautos keine Sonderbehandlung: Wie alle anderen Autos müssen auch sie alle Prüfungen des 5000-Punkte-Tests meistern. Unsere Redakteure prüfen die E-Autos mit ihrer teils jahrzehntelangen Testerfahrung auf Herz und Nieren. Verspricht der Mix aus Akku- und Fahrzeuggröße den bestmöglichen Komfort, die sicherste Fahrdynamik und nicht zuletzt die alltagstauglichste Reichweite? Die Antwort liefert der Elektroauto-Vergleich der AUTO ZEITUNG. Garantiert!