Die Nummerierung der Autobahnen in Deutschland mag auf den ersten Blick willkürlich erscheinen – ist sie aber nicht. So kommen die Namen zustande.

So entstehen Autobahn-Nummern

2021 hatte Deutschlands viel befahrenes Autobahnnetz eine stolze Gesamtlänge von etwa 13.200 km und lag damit in den weltweiten Top-5. Um den Überblick zu behalten, folgt die Nummerierung einem mehr oder weniger strengen Muster. So sind die einstelligen Nummern sogenannten Bundes-Fern-Autobahnen vorbehalten, also meist lange Verkehrsachsen von nationaler Bedeutung. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die A7, die in Schleswig-Holstein startet und sich durch die gesamte Bundesrepublik bis an die österreichische Grenze schlängelt. Während regionale Autobahnen eine zweistellige Nummerierung tragen, handelt es sich bei den dreistelligen Zahlen um untergeordnete regionale oder Zubringerautobahnen. Entsprechend sind letztere vor allem in viel befahrenen Ballungsräumen zu finden.

Gerade und ungerade Nummerierung von Autobahnen

Neben der Anzahl an Ziffern ist bei der Nummerierung der Autobahnen in Deutschland auch von Bedeutung, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. So sind die geraden Nummern tendenziell Autobahnen in Ost-West-Richtung zugeordnet, die ungeraden Nummern eher den Autobahnen in Nord-Süd-Richtung. Da das Netz jedoch nicht streng rasterförmig aufgebaut ist, handelt es sich dabei eher um eine Faustregel. Während die oben genannte A7 beispielsweise eine stringente Nord-Süd-Achse bildet, überbrückt die A3 mit ihrer Verbindung der niederländischen Grenze und Süd-Ost-Bayern auch viele Kilometer in Richtung Ost-West.