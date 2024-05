BMW 3er (Touring) Facelift (2024): Alle Infos & Bilder

Das BMW 3er Facelift (2024) verspricht als Limousine und Touring mehr Komfort, eine bessere Bedienung und bei den Plug-in-Hybriden deutlich mehr elektrische Reichweite. Auch die Preise sind bekannt.

Preis: BMW 3er (Touring) Facelift (2024) ab 46.400 Euro

Mehr als 20 Mio. BMW 3er verkaufte der Hersteller seit dem Debüt 1975 weltweit. Eine intensive Weiterentwicklung und eine gefühlvolle Pflege der Markenkerne haben ihn über fünf Jahrzehnte in der Erfolgsspur gehalten. Allein von der siebten Generation des Mittelklasse-Stars konnte BMW seit 2019 drei Millionen Fahrzeuge auf die Straße bringen. Und den Erfolg wollen sie auch in der Transformationsphase der Autoindustrie sichern. Eine erste Modellpflege frischte den Klassiker bereits 2022 auf, jetzt legt München erneut nach und rüstet ihn mit dem BMW 3er Facelift (2024) für mindestens zwei weitere Jahre. Die Preise für die 318i-Basislimousine beginnen bei 46.400 Euro – der Aufpreis für den Touring beträgt 1700 Euro (Stand: Mai 2024). Das bedeutet eine jeweilige Steigerung im niedrigen vierstelligen Bereich für das neue Modell, das ab Juli 2024 produziert werden soll.

Antriebe: Große Vielfalt

Eine der Erfolgsgaranten ist die große Antriebsvielfalt, die die Weiß-Blauen auch beim BMW 3er Facelift (2024) beibehalten. Insgesamt stehen auch weiterhin neun Diesel- und Otto-Motoren zur Wahl. Die Basis bildet der 318i mit 156 PS (115 kW). An der Spitze des Modellprogramms rangieren zwei M Performance-Versionen mit Reihensechszylinder-Motoren – als Diesel mit 340 PS (250 kW) und als Benziner mit 374 PS (275 kW). Alle Modelle werden ausschließlich mit einer Achtstufen-Automatik angeboten.

Innerhalb der Baureihe haben die Plug-in-Hybride an Beliebtheit gewonnen – eine Entwicklung, die man beim BMW 3er Facelift (2024) mit Neuerungen im Bereich der Hochvoltspeicher- und Ladetechnologie weiter fortsetzen möchte. Bei unverändertem Bauraum bietet der neue Akku des 330e nun einen nahezu verdoppelten nutzbaren Energiegehalt von 19,5 kWh – der Plug-in-Hybrid lässt sich als erstes Modell von BMW mit elf kW AC-Ladeleistung aufladen. Damit soll bei der Limousine eine rein elektrische Reichweite von bis zu 101 km realisierbar sein. Hier gehts zum BMW M3 Facelift.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Kaum Neues von außen

Von außen ist das neue BMW 3er Facelift (2024) kaum von der vorherigen Modellpflege zu unterscheiden, die Münchner:innen wagen also weiterhin keine großen Grill-Experimente. Neu sind lediglich die Lackierungen Arctic Race Blue Metallic und Fire Red Metallic sowie neue optionale 19-Zoll-Alufelgen. Das serienmäßige Fahrwerk genießt einen Feinschliff in puncto Komfort, indem die hinteren Stoßdämpfer eine steifere Karosserieanbindung erhielten – was sich auch beim Handling positiv bemerkbar machen soll.

Interieur: Weniger Tasten & mehr Touch

Foto: BMW

Mit der Einführung der jüngsten Generation des BMW-iDrive samt Quick-Select auf der Basis des BMW Operating System 8.5 hält auch eine veränderte Bedienung der Belüftungs- und Klimatisierungsfunktionen Einzug in das BMW 3er Facelift (2024). Dabei reduzierte man die pyhsischen Tasten und steuert mehr Funktionen per Touchscreen an. Außerdem kommen serienmäßig eher eckig geformte, zweispeichige Lenkräder oder unten abgeflachte Sportlenkräder zum Einsatz. Neue Interieurleisten und hochwertige Oberflächen auf der Instrumententafel erhöhen – ebenso wie die neuen Einstellknöpfe der Luftausströmer – die Wertigkeit im Innenraum. In Sachen Assistenzsystemen umfasst die Serienausstattung unter anderem einen Frontkollisionswarner sowie Geschwindigkeits-, Park- und Rückfahrassistenten. Optional sind beispielsweise ein Lenk- und Spurhalteassistent und eine aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-&-Go-Funktion verfügbar.