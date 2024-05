Nio-News: Batteriewechsel (E-Auto)

Nio und Shell wollen ein Netz aus Lade- und Batterietauschstationen für Elektroautos in Europa und China aufbauen. Wir fassen zusammen, wie der Vorgang funktioniert, wie lange er dauert und wo es in Deutschland die Batteriewechselstationen bereits gibt.

Das chinesische Start-up Nio und der Mineralölkonzern Shell bauen seit 2022 in Europa Pilotstationen für den Batteriewechsel der rein elektrischen Nio-Modelle aus. So sollen Nio-Standorte die Hochgeschwindigkeits-Ladestationen von Shell anbieten, im Umkehrschluss Shell-Standorte über Batterietauschstationen von Nio verfügen. Auch in Kooperation mit Ladeparks sind in Deutschland bereits einige Batteriewechselstationen, Power Swap Station (PSS) genannt, im Betrieb. So eröffnete Nio in Zusammenarbeit mit dem Ladeparkbetreiber Sortimo seine erste Power Swap Station in Zusmarshausen (Landkreis Augsburg). Zudem ist eine PSS im Seed&Greet-Ladepark in Hilden bei Düsseldorf in Betrieb. In Berlin ist eine Batteriewechselstation geplant, außerdem unter anderem in Herleshausen (Hessen) und Großburgwedel (Niedersachsen). Hierfür hat Nio Anfang Dezember 2022 eine Kooperation mit dem Energiekonzern EnBW geschlossen. Nio-Nutzer:Innen sollen künftig an bis zu 20 Schnellladestandorten der EnBW Batteriewechselstationen nutzen können. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

E-Auto-Batterie in Minuten wechseln: Nio Batteriewechselstationen in Deutschland

Aber was ist eigentlich das Besondere an der Nio-Ladestation? Das System soll lange Ladezeiten, ein viel diskutierter Nachteil der Elektromobilität, vermeiden: Die Batterie des Fahrzeugs wird nämlich nicht klassisch an der Ladestation aufgeladen, sondern der leere Akku durch eine bereits aufgeladene Batterie ersetzt. Dabei hebt eine automatische Hebebühne das Auto an, tariert es aus, sodass ein Roboter den rund 500 Kilogramm schweren Akku dem Unterboden entnehmen sowie die neue Batterie exakt platzieren und befestigen kann. Der Austausch soll nur so lange dauern wie ein durchschnittlicher Tankvorgang.

