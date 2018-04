Mit dem BMW i3 startet der Autobauer aus München Ende 2013 in das Abenteuer Elektromobilität. Erste Studien zu dem Stadt-Auto mit Elektro-Antrieb wurden bereits 2011 gezeigt. Besonders macht den BMW i3 das grundlegend auf den elektrischen Antriebsstrang ausgelegte Layout: Die Lithium-Ionen-Batterie befindet sich schwerpunktideal im Fahrzeugboden, darauf wird eine Fahrgastzelle aus besonders leichtem Carbon montiert. So bleibt das Gesamtgewicht unter 1.300 Kilogramm, was dem i3 im direkten Vergleich mit anderen Elektroautos Reichweiten- und Dynamik-Vorteile bescheren soll. Auf Wunsch ist auch ein kleiner Zweizylinder-Benziner als Range Extender erhältlich, der die Batterie während der Fahrt laden kann. Der BMW i3 treibt grundsätzlich die Hinterräder an und beschleunigt dank 170 PS in rund 7 Sekunden auf 100 km/h.