iX5 mit "Neue Klasse"-Gesicht

BMW geht mit der 2023 vorgestellten "Neuen Klasse" optisch wie auch technisch neue Wege. Neben dem iX3 und der elektrischen 3er-Serie soll auch der BMW iX5 künftig der "Neue Klasse"-Flotte beitreten. Wir zeigen erste Bilder der Erlkönige und nennen die ersten Infos.

BMW iX5 (2027): Preise noch unbekannt

Mit der sogenannten "Neuen Klasse" hat BMW bereits 2023 einen Ausblick auf die kommenden elektrischen Modelle im eigenen Portfolio gegeben. 2024 gewährte der Hersteller mit einer Studie einen Blick auf den für 2026 geplanten iX3. Im Spätsommer 2024 hat unser Fotograf ein weiteres Erlkönig-Modell gesichtet, das dem iX3 zwar sehr ähnlich sieht, aber deutlich größer ausfällt. Unsere Schlussfolgerung: BMW plant einen elektrischen Ableger des großen X5, der kurz nach dem 2026 erscheinenden iX3 seinen Marktstart feiern könnte.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

Mit dem BMW iX5 (2027) positioniert der Hersteller sein großes SUV direkt gegen Konkurrenzmodelle wie das Mercedes EQE SUV und den Audi Q8 e-tron. Auch preislich dürfte sich der elektrische Bayer in denselben Regionen aufhalten. So sind Audi und Mercedes zu Preisen ab 75.900 Euro (Audi) und 83.478 Euro (Mercedes) konfigurierbar. Spannend bleibt zudem die Frage, wieweit sich der iX5 vom BMW iX entfernt oder ob er ihn gar ersetzt. Den iX gibt es aktuell zu einem Startpreis von 77.800 Euro (alle Preise: Stand September 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt die BMW Vision Neue Klasse (2023) im Video:

Antriebe: Hohe Reichweiten und mit 800-V-Ladetechnik

Als Anhaltspunkt für den BMW iX5 (2027) dürfte der BMW iX gelten. Dieser greift auf Elektromotoren ohne die Verwendung von seltenen Erden und auf eine clevere Rekuperationsautomatik zurück. Sein Leistungsspektrum reicht über drei Motorisierungen zwischen 240, 385 und 397 kW (326, 523 und 540 PS). Der BMW iX5 wird sich vermutlich in einem ähnlichen Bereich ansiedeln. Durch Ein 800-V-Bordnetz sowie Reichweiten von mehr als 600 km dürften als gesetzt gelten.

Die Konkurrenten:

Exterieur & Interieur: Die "Neue Klasse" hält Einzug

Der BMW iX5 (2027) ist noch unter einer Tarnhülle versteckt. Den Bildern lässt sich aber entnehmen, dass er die Designsprache der "neuen Klasse" übernehmen wird. Deutlich zu sehen an der markanten Frontgestaltung, die sich deutlich vom noch aktuellen iX5 Hydrogen unterscheidet. Die Nieren scheinen deutlich kleiner zu werden, während der Unterschied zum BMW X5 Erlkönig nur minimal ausfällt. In beiden Fällen baut ihr Rumpf mit einer weit oben liegenden Schulterlinie hoch auf, während das Greenhouse vergleichsweise flach wirkt. Somit werden beide Modelle, iX5 und X5, einen gänzlich anderen Auftritt an den Tag legen, als wir es von den bisherigen X5-Modellen kennen. Am Heck zeigt sich seine flache Heckscheibe, während die Schürze rund um den Kennzeichenbereich eher zerklüftet daherkommt. Mittlerweile typisch für elektrische BMW-SUV ist der kantige Dachkantenspoiler.

Foto: BMW

Der Innenraum im BMW iX5 (2027) bleibt uns noch verborgen, denn die Armaturen des Erlkönigs sind vollständig abgedeckt. Ob die Einblicke in den BMW Vision Neue Klasse X (Bild oben) Aufschluss gibt? Leider eher weniger, denn die Studie besticht mit einem so reduzierten Innenraum, der in der Form sehr wahrscheinlich nicht in Serie gehen wird. Welche Designmerkmale sich daraus ableiten lassen, bleibt Spekulation.