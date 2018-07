... in ihren Grundfesten und holt nun zum nächsten Schlag aus. Denn der Tesla Model X (2016) trifft die Konkurrenz an ihrer empfindlichsten Stelle: dem lukrativen SUV-Geschäft. Als Technikspender für das SUV dient das Tesla Model S P85D. Das 762 PS Elektro-Auto ...

... per Software gedrosselt. Die Leistung belief sich beim Tesla Model X 60D (2016) auf 332 PS, die das SUV in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 spurten ließen. Nun aber läuft die Einstiegsvariante 60D aus, sodass der gut 10.000 Euro teurere ...

Tesla bietet für das Tesla Model X P100D nun den Ludicrous-Modus an, der auch die letzten Leistungsreserven den Topmodells ausreizt. Damit beschleunigt das E-Auto in nur 3,1 Sekunden auf Tempo 100. Mit einem zusätzlichen Software-Update, ...

Die Soft- und Hardware des Tesla Model X (2016) wird überarbeitet, wodurch das Elektro-SUV nochmals schneller wird. Bei den E-Motoren fällt das Einstiegsmodell X 60D weg, der neue Preis startet bei 91.250 Euro!

Ohne großes Aufhebens bringen die US-Amerikaner für das Tesla Model X (2016) ein sanftes Update an den Start, das allerdings gravierende Auswirkungen auf die Beschleunigungswerte hat. Die Basisvariante 75D zum Preis ab 91.250 Euro beschleunigt somit in nur 4,9 Sekunden auf 60 mph (rund 96 km/h), vorher waren es noch sechs Sekunden. Der 100D sprintet nun in 4,7 statt 5,2 Sekunden auf 60 Meilen in der Stunde. Die Beschleunigungswerte des Topmodels P100D bleiben unverändert. Das bietet wie auch schon das stärkste Variante des Model S den Ludicrous-Modus an, der sämtliche Leistungsreserven den Topmodells ausreizt. Damit beschleunigt das E-Auto in nur 3,1 Sekunden auf Tempo 100. Mit einem zusätzlichen Software-Update lässt sich der Top-Sprintwert um weitere 0,1 Sekunden verbessern. Ebenfalls wie beim Model S, ist auch beim Tesla Model X (2016) die Einstiegsversion 60D nicht mehr erhältlich. Mehr zum Thema: Erste Testfahrt im neuen Tesla Model X (2016)

Elektroauto Tesla Model Y (2019): Neue Fotos (Update!) Model-Y-Premiere im März 2019

Tesla Model X im Facebook-live-Video:

Preis: Tesla Model X (2016) ab 91.250 Euro

Tatsächlich teilte sich die Version 60D den 75kWh-Akku mit dem nächst größeren 75D, wurde allerdings per Software gedrosselt. Die Leistung belief sich beim Tesla Model X 60D auf 332 PS, die das SUV in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 spurten ließen. Nun aber läuft die Einstiegsvariante 60D aus, sodass der gut 10.000 Euro teurere und ebenfalls 332 PS starke 75D die Basis darstellt. Dessen Preis beginnt bei 91.250 Euro, während das nächst stärkere 100D mit 565 Kilometern Reichweite 110.800 Euro und die Top-Variante P100D mit 542 Kilometern Reichweite sogar 156.100 Euro. Beim Tesla Model X handelt es sich nach dem Roadster und der Limousine Model S um das dritte serienreife Fahrzeug der Marke Tesla. Schon 2012 erschütterte Tesla-Milliardär Musk etablierte Automarken mit seinem Model S speziell in Nordamerika in ihren Grundfesten und holt nun zum nächsten Schlag aus. Schließlich trifft der Tesla Model X (2016) die Konkurrenz an ihrer empfindlichsten Stelle: dem lukrativen SUV-Geschäft. Als Technikspender für das SUV dient das Tesla Model S. Wie die Limousine bietet das E-SUV bis zu sieben Personen Platz, wobei das Raumangebot deutlich üppiger ausfällt. Mehr zum Thema: Tesla Model 3 im Test

Elektroauto Tesla Model S Facelift (2016): Preis & Crashtest Neue Preise für das Model S

Antriebsvarianten des Model X (2016)