Die aktuelle 5er-Baureihe von BMW ist noch gar nicht allzu lange auf dem Markt, da tüftelt der Hersteller schon an einer ersten Modellpflege. Wir haben bereits einen Erlkönig erwischt und verraten, was wir vom voraussichtlich 2026 kommenden BMW 5er/i5 Facelift erwarten können.

Der 5er-BMW wird mit einem markanten und neuen Gesicht ausgestattet: Bahnt sich also ein besonders frühes Facelift an? Das wissen wir!

Preis: BMW 5er/i5 Facelift (2026) teurer als 59.000 Euro?

Während der noch aktuelle 5er-BMW und sein elektrischer Ableger i5 erst 2023 und 2024 auf den Markt kamen, könnte voraussichtlich noch Ende 2025 ein verfrühtes Facelift folgen, das ganz nebenbei auch den BMW M5 betreffen wird, der erst Mitte 2024 sein Debüt feierte. Das belegen bereits fotografierte Erlkönige. Die Prototypen offenbaren gleich auf den ersten Blick, dass BMW auch bestehende Modelle mit dem Neue Klasse-Gesicht ausstatten wird.

Ob sich die Technik unter dem Blech grundlegend verändert, ist hingegen unklar. Da die aktuellen 5er-Derivate noch recht jung sind, erwarten wir mit dem BMW 5er/i5 Facelift (2026) keine tiefgreifenden Änderungen. Demnach würde sich auch der Preis allenfalls marginal nach oben korrigieren. Während der noch aktuelle BMW 5er und i5 zu Preisen ab 59.000 Euro und 70.200 Euro zu haben sind, könnte das Facelift leicht darüber starten. Selbiges gilt für die Touring-Varianten (Kombis), die im Konfigurator zu Preisen ab 61.000 Euro (5er Touring) und 72.200 Euro (i5 Touring) stehen.

Der BMW i5 (2023) im Video:

Antriebe: Weiterhin große Motorenvielfalt erwartet

Antriebsseitig dürfte sich mit dem BMW 5er/i5 Facelift (2026) kaum etwas ändern: Beim noch aktuellen 5er-BMW markieren die jeweils mildhybridisierten BMW 520i und 520d den Einstieg. Dabei ist der Benziner mit seinen 208 PS (153 kW) auf dem Papier etwas stärker als der 197 PS (145 kW) starke Diesel. Der BMW 540d xDrive komplettiert das Angebot unter den Mildhybriden und leistet 303 PS (223 kW) in der Limousine, während der Sechszylinder im Kombi nur 286 PS (210 kW) leisten darf.

Mit drei Plug-in-Hybriden rundet BMW das noch aktuelle Verbrenner-Angebot des 5ers ab. Der 530e erzeugt mit E-Unterstützung eine Systemleistung von 299 PS (220 kW). Der 550e kommt mit seinem elektrifizierten 3,0-l-Reihensechser auf 489 PS (360 kW). Den Vogel schießt der noch brandneue BMW M5 ab: Mit 727 PS (534 kW) und 1000 Nm Drehmoment positioniert er sich an der Spitze im Portfolio. Auch er unterzieht sich der verfrühten Gesichtskur, den Artikel zum BMW M5 Facelift gibt es hier!

Neben dem BMW 5er wird ganz sicher auch der BMW i5 aufgefrischt. Auch hier erwarten wir keine Änderungen im Antriebsprogramm: Der i5 eDrive40 (2023) mit einer E-Maschine an der Hinterachse leistet 250 kW (340 PS) und erzeugt 400 Nm Drehmoment. Der xDrive 40 kommt durch einen zusätzlichen E-Motor an der Hinterachse auf eine Systemleistung von 290 kW (394 PS) und ein maximales Drehmoment von 590 Nm. Topmodell der i5-Baureihe ist der M60 xDrive, der mit je einer E-Maschine an der Vorder- und Hinterachse 442 kW (601 PS) und 820 Nm Drehmoment erzeugt. Alle i5-Modelle tragen derzeit eine flach bauende Hochvolt-Batterie mit einer Energiedichte von 81,2 kWh (netto) zwischen den Achsen. Die Reichweiten betragen je nach Motorisierung und Karosserieform 467 bis 495 km. Geladen wird mit bis zu 205 kW (DC).

Exterieur: Bekannte Form mit neuem Gesicht

Das Exterieurkapitel lässt sich kurz zusammenfassen: Das BMW 5er/i5 Facelift (2026) bekommt ein neues Gesicht im Stile der Neuen Klasse. Der Erlkönig (siehe Bildergalerie) ist zwar noch unter einer blickdichten Tarnhülle versteckt, doch lässt sich das markante Update in Form der neuen Nase gut erkennen. Auch die Schürze wird sich im Zuge dessen deutlich verändern, wie die Schutzblenden (nicht) verraten. Im Profil sowie an der Heckpartie lassen sich keine grundlegenden Änderungen ausmachen. Die Heckleuchten haben augenscheinlich dieselbe Form wie zuvor, doch könnte BMW hier mit einer neuen Lichtsignatur aufwarten.

Interieur: Neues Infotainmentsystem

Zum Innenraum des BMW 5er/i5 Facelift (2026) gibt es noch keine Bilder und auch noch keine gesicherten Infos. Mit Blick auf die Neue Klasse-Updates beim Exterieur ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch der Innenraum im Stile der neuen Fahrzeuggeneration umgestaltet wird. Den konkretesten Anhaltspunkt dafür liefert die Studie Vision Neue Klasse X, die bereits 2024 mit einem sehr minimalistischen Cockpit vorfuhr (Bild oben). Neu waren das Head-up-Display und das atypisch geformte Infotainment-Display. Auf der CES 2025 hat BMW zudem das neue Betriebssystem BMW iDrive X vorgestellt, das mit der Neuen Klasse Einzug halten soll. Es wäre daher keine Überraschung, wenn auch das BMW 5er/i5 Facelift davon profitiert.

Fahreindruck vom Vorgänger: So fährt die BMW-Oberklasse als 5er und i5

Der BMW i5 eDrive40 (2023) bringt alles mit, um die hohen Erfolgserwartungen zu erfüllen. Neben der guten E-Performance verzichtet er weder auf eleganten Komfort, noch auf das mit der Marke verbundene hohe dynamische Potenzial und bietet obendrein eine dem Preis angemessene Ausstattung und Qualität. Und als M60 xDrive vereint der i5 höchsten Komfort und Dynamik mit Wertigkeit und Funktionsfülle.

Von Michael Godde & Jürgen Voigt