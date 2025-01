Das kann BMW iDrive X

Der Dreh-Drücksteller bleibt auch in der iDrive-Generation 8 erhalten.

Auf der CES 2025 stellt BMW die Beta-Version des kommenden iDrive X-Betriebssystems vor, das mit der Neuen Klasse in die Serie gehen wird.

BMW hat auf der Consumer Electronics Show 2025 sein neues Bediensystem vorgestellt: BMW iDrive X!

BMW iDrive X mit vier zentralen Elementen

Vorbereitend zum Marktstart der ersten Modelle der "Neuen Klasse" überarbeitet BMW auch sein eigenes Bediensystem. Das neue BMW iDrive basiert auf der BMW Operating System X-Software und soll Ende 2025 mit dem BMW iX3, dem ersten Modell der Neuen Klasse, in Serie gehen. Mit dem neuen Betriebssystem verschmelzen vier zentrale Elemente von BMW unter einem Dach: das sogenannte BMW Panoramic Vision Head-up-Display, das darüber einspielende BMW 3D Head-up-Display, der zentrale Bildschirm und das Multifunktionslenkrad.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den neuen BMW X3 (2024) im Fahrbericht (Video):

Doppeltes Head-up-Display, großes Zentraldisplay & neues Multifunktionslenkrad

Das BMW Panoramic Vision Head-up-Display projiziert Fahrinformationen auf einem Schwarzdruck unterhalb der Windschutzscheibe. Die wichtigsten werden dabei direkt im Sichtbereich der Person am Steuer oberhalb des Lenkrades angezeigt. Der mittlere und rechte Bereich des Panoramic Vision lässt sich nach Belieben konfigurieren. Zusätzlich zum BMW Panoramic Vision stellt das im BMW iDrive X integrierte BMW 3D Head-up-Display integrierte Anzeigen für Navigation und autonomes Fahren dar und projiziert diese in die Windschutzscheibe (der aktuelle Stand zum autonomen Fahren, hier), also noch über dem Schwarzdruck.

Auch in der Mittelkonsole ändert sich mit dem BMW iDrive X-Bediensystem einiges. Der Zentraldisplay zeigt sich im sogenannten Free Cut-Design (asymmetrische Form). Hinter den Kulissen hält eine Weiterentwicklung der bekannten Menüstruktur QuickSelect Einzug. Über den zentralen Bildschirm – das Für und Wider von Touchscreens – lassen sich auch die Widgets für das Panoramic Vision anpassen und verschieben.

Zusätzlich zeigt BMW auch beim Multifunktionslenkrad Neuerungen, wie etwa die nun bei Bedarf illuminierten Tasten. Diese sollen auch für ein aktives haptisches Feedback sorgen, wohl eine Antwort auff die zunehmende Kritik an Touchflächen auf Lenkrädern mit mangelnder Rückmeldung.

Sprachassistent erleichtert Bedienung

BMW will mit dem neuen Bediensystem nicht auf haptische Knöpfe, Schalter und Drehregler verzichten. So lassen sich auch weiterhin der Scheibenwischer, der Blinker, die Seitenspiegel und die Lautstärke über physische Bedienungsmöglichkeiten steuern und regulieren. Das zugrundeliegende BMW Operating System X soll noch leistungsfähiger sein, als je zuvor und auch Updates sowie Upgrades deutlich schneller und häufiger durchführen können.

Ein zusätzlicher KI-Sprachassistent (BMW Intelligent Personal Assistant) soll die natürliche Sprache der Nutzer:innen erlernen und mit der Zeit verbessert darauf reagieren können. So merkt sich die KI die Gepflogenheiten und Gewohnheiten und passt eigene Aktionsvorschläge und Handlungen entsprechend an. Das ist so auch schon vom BMW iDrive 8 bekannt.