Eckdaten Bauzeitraum 2007-2016 Aufbauarten Coupé/Limousine/Cabrio Türen 2-4 Abmessungen (L/B/H) 4625–4718/1854–1860/1366–1391 Leergewicht 1470–1995 kg Leistung 136-450 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5/Euro 6 Grundpreis 33.850 Euro

Der Audi A5 (2011) ist als Coupé, Sportback und Cabrio mittlerweile nur noch beim Gebrauchtwagenhändler erhältlich. Wir sind mit dem sportlichen Viertürer 2011 auf der ersten Fahrt unterwegs gewesen!

Nach vier Produktionsjahren bekommt der Audi A5 als Coupé, Cabrio und Sportback im Jahr 2011 ein Facelift: Geschärfte Konturen, dreidimensional herausgearbeitete Motorhaube, Single Frame-Grill mit Querstreben und neue Scheinwerfer mit markantem Lichtband sollen ihn dynamischer wirken lassen. Damit das auch beim Fahrerlebnis spürbar wird, rüstet Audi die Technik unterm Blech auf – zum einen durch Übernahme von Baugruppen und Assistenzsystemen (Pausenempfehlung, Spurwechselhilfe, Abstandsregelung mit Notbremsfunktion) aus größeren Baureihen, zum anderen durch überarbeitete Motoren. Sie sollen weniger verbrauchen und die CO2-Emissionen um elf Prozent senken. Alle Modelle haben ein Start-Stopp-System, und das Drive Select-Menü verfügt nun über den Spar-Modus "efficiency". Und weil Audi auch das Basistriebwerk komplett neu aufgelegt hat, haben wir uns natürlich dieses für die erste Fahrt im Audi A5 Sportback (2011) herausgepickt.

Erste Fahrt im Audi A5 Sportback (2011)

Als 1.8 TFSI leistet der Audi A5 Sportback (2011) 170 PS. Und die Ingolstädter halten, was sie versprechen: Der neue Motor im Audi A5 fühlt sich auf der ersten Fahrt erstaunlich elastisch an. Er klingt in allen Drehzahlbereichen angenehm und punktet mit dieselähnlichem Drehmoment von 320 Newtonmetern, die schon bei 1400 Umdrehungen voll anliegen. Das Fahrwerk des Audi A5 Sportback (2011) ist komfortabel abgestimmt, die neue elektro-mechanische Servolenkung arbeitet angenehm direkt und feinfühlig. Und in puncto Interieur gefällt die vereinfachte Navi-Bedienung mit Online-Verkehrsinfos sowie Google-Earth-Darstellung.

Motoren im Audi A5 (2011)

Wer statt des neuen Basismotors gerne etwas mehr Kraft unter der Haube hätte, kann sich den Audi A5 (2011) mit einem Zweiliter-Benziner mit 211 PS bestellen. Zudem gibt es Dreiliter-Triebwerke mit 272 und 333 PS (S5). Der 4,2-Liter-FSI mit 450 PS ist allerdings dem RS 5 vorbehalten. Bei den Selbstzündern steht eine Leistungsspanne von 136-245 PS zur Auswahl.

Technische Daten Motor Zylinder 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo Hubraum 1798 Leistung

kW/PS

1/Min

125/170

3800 - 6200 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 320

1400 - 3700 U/min Kraftübertragung Getriebe 6 Gang manuell Antrieb Vorderrad Fahrwerk Bremsen v: innenbelüftete Scheiben

h: Scheiben Bereifung v: 225/50 R 17

h: 225/50 R 17