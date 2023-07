Wenn beim A5 ab 2024 alles neu wird, gilt das auch für die höhere Leistungsstufe Audi S5. Den wird es nämlich nicht nur als Coupé, Sportback und Cabrio geben, sondern auch als Avant. Nur der Preis ist noch Verschlusssache.

Preis des Audi S5 (2024) noch geheim

Der viel zitierte Paradigmenwechsel in der Namensgebung bei Audi betrifft auch den Audi S5 ab 2024. Zwischen den volkstümlichen Derivaten und den RS-Ablegern der bisherigen A4 und A5 wird künftig alles S5 heißen, was in der Mittelklasse angesiedelt ist (außer SUV), Sprit verbrennt und dabei betont sportlich fährt. Einen offiziellen Preis erwarten wir erst nach dem voraussichtlichen Debüt 2024. Der Vorgänger kostet aktuell – zum Beispiel als S5 TFSI Cabrio – ab 74.900 Euro (Stand: Juli 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Vier- statt Sechszylinder?

Der Audi S5 (2024) fußt ebenso wie die künftigen A5 und A7 auf der PPC-Plattform (Premium Platform Combustion). Dabei handelt es sich im Grunde um eine modifizierte Fassung des bereits bekannten und bewährten MLB-Baukastens. Die Elektro-Unterstützung wird zunehmen und womöglich zwei der bisherigen sechs Zylinder ersetzen. Ob es das S-Modell wie bislang sowohl Benziner als auch Diesel geben wird, ist ebenfalls noch nicht endgültig geklärt. PS-Fans dürfen sich dennoch über eine leicht gestiegene Leistung auf bis zu 400 PS (294 kW) freuen. In der noch aktuellen Generation waren 354 PS im Ottomotor beziehungsweise 341 PS im Selbstzünder (260 bzw. 251 kW) das höchste der Gefühle. Allradantrieb ist für die sportliche Mittelklasse Ehrensache.

Exterieur: vier Karosserieformen erwartet

Mit der Verschmelzung von A4 und A5 wird auch der Audi S5 (2024) in mehr Karosserieformen denn je angeboten werden. Sportback und Avant wurden bereits von unserem Erlkönig-Jäger erwischt, während das zweitürige Coupé sowie das Cabrio noch auf sich warten lassen. Ihr Fortbestand gilt als höchstwahrscheinlich, ganz im Gegenteil zur Stufenhecklimousine, die bislang als S4 firmierte. Wegen der großen Überschneidung zum schnittigeren Sportback dürften ihre Tage gezählt sein. Was wir an den Erlkönigen ebenfalls schon ablesen können: den dynamischen Auftritt mit markanteren Schürzen, großen Rädern, leichter Tieferlegung und vier Endrohren. Der Singleframe-Grill fällt im Vergleich zum Vorgänger flacher und breiter aus, was die gesamte Front dynamischer und weniger wuchtig wirken lässt. Am Heck wiederum können die Aufkleber nicht verdecken, dass sich dahinter eine durchgezogene Lichtleiste im Stile des Audi Q4 e-tron verbirgt.

Interieur: größere Bildschirme und AR-HUD naheliegend

Noch konnten Erlkönig-Fotograf:innen weder den Audi A5 noch S5 (2024) von innen ablichten. Wovon man aber jetzt schon ausgehen kann: Der Cockpit-Screen wird vor allem in der Breite wachsen und sich weiterhin sowohl per Touch, Lenkrad als auch per Sprachbefehl bedienen lassen. Das aus dem Q4 e-tron bekannte Augmented Reality Head-up-Display dürfte ebenfalls Einzug halten und noch mehr hilfreiche Informationen zuspielen.

Kombi: Audi S5 bereits als Avant gesichtet

Unserem Erlkönig-Fotografen ist der Audi S5 Avant (2024) vor die Linse gefahren. Klar zu erkennen: Die klassischen Avant-Proportionen münden in einem dynamischen Abgang, den vier Endrohre zieren. Von zusätzlichen Verspoilerungen oder martialischen Diffusor-Anbauten ist hingegen nichts zu sehen. Solche Spielereien überlässt der S5 seinem RS-Bruder. Dafür dürfte der Avant der praktischste S5 aller Zeiten werden, immerhin ist er der erste S5 als Kombi überhaupt. Im bisherigen S4 Avant betrug das Fassungsvermögen des Kofferraums 380 bis 1300 Liter. Auf diesem Niveau dürfte auch der S5 Avant künftig rangieren. Bei voraussichtlich leicht gestiegenen Maßen muss sich der Laderaum womöglich den Platz mit einer kleinen E-Motor-Batterie teilen.