Licht & Schatten: Erste Testfahrt im Audi A5 Avant (2024) Der A4-Nachfolger ist digital bis an die Haarspitzen

Der A4 ist tot, es lebe der A5! Audi positioniert seine beliebte Mittelklasse nun höher und dokumentiert dies auch mit einer neuen Modellbezeichnung. Was sich noch so ändert, klären wir bei der ersten Testfahrt im neuen Audi A5 Avant (2024).

Dass der A4-Nachfolger nun unter A5 läuft, hat – anders als die Marketing-Spezialist:innen gern behaupten – nicht (nur) etwas mit der vermeintlichen Höherpositionierung der Mittelklasse-Baureihe zu tun: Audis Elektroautos haben künftig gerade Zahlen im Modellnamen, die Verbrenner ungerade Ziffern. Somit heißt der A4-Nachfolger nun folgerichtig A5. Dennoch wagt der als Limousine mit versteckter großer Heckklappe und als klassischer Avant erhältliche A5 laut Hersteller einen großen Schritt in Richtung Oberklasse, was schon die im Vergleich zum Vorgänger deutlich gewachsenen Abmessungen rechtfertigen sollen. Aber auch technologisch sei der neue Audi A5 Avant (2024) so fortschrittlich, verspricht Audi, dass diese Positionierung angemessen sei.

Leslie & Cars zeigt die Audi A5 Limousine (2024) & den Audi S5 Avant im Video:

Erste Testfahrt: Modernes Cockpit & kleiner Kofferraum im neuen Audi A5 Avant (2024)

Der von uns auf einer ersten Testfahrt gefahrene A5 Avant misst in der Länge satte 4,83 m und in der Breite 1,86 m. Kein Wunder, dass zumindest vorn auch großgewachsene Menschen viel Platz vorfinden – wenngleich das Raumgefühl etwas unter der hohen Fensterlinie und dem hoch bauenden Armaturenträger leidet. In Reihe zwei bieten echte Oberklasse-Modelle wie eine Mercedes E-Klasse indes deutlich mehr Raum zur freien Entfaltung. Eine Gemeinsamkeit mit dem modernen Daimler ist die beeindruckende Bildschirmlandschaft, die den komplett neu gestalteten Innenraum prägt. Sie hat jedoch auch zur Folge, dass physische Bedienelemente – sprich: Tasten und Regler – im neuen A5 Mangelware sind und die Bedienung dadurch erst nach gewisser Eingewöhnung reibungslos klappt. Immerhin hilft die gute Sprachbedienung bereitwillig weiter.

Die gute Verarbeitung liegt derweil auf typischem Audi-Niveau. Die wenig hochwertigen Kunststoffe am unteren Bereich des Armaturenträgers und an den Türtafeln sind jedoch ein sicht- und fühlbares Zeugnis vom Kostendruck, der mittlerweile auch bei Audi herrscht. Außerdem schwächelt der neue Audi A5 Avant (2024) bei den typischen Kombi-Tugenden. Zwar klappt die Rücksitzlehne dreiteilig nach vorn und gibt dadurch einen weitgehend ebenen Ladeboden frei. Das Kofferraumvolumen ist mit 448 bis 1396 l für ein solch großes Auto allerdings beschämend. Zum Vergleich: Selbst ein zwölf Zentimeter kürzerer BMW 3er Touring, keineswegs bekannt als veritables Raumwunder, bietet deutlich mehr: nämlich 500 bis 1510 l.

Die Konkurrenten:

Der A5 überzeugt mit sehr gutem Fahrverhalten

Kaum etwas zu kritteln gibt es dafür am Fahrverhalten. Der neue Audi A5 Avant (2024) liegt markentypisch satt auf der Straße und kurvt präzise, agil und sicher durch alle Arten von Kurven. Die im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbesserte Lenkung hilft dabei, die Linie punktgenau anzupeilen. Gleichzeitig lässt der Audi den Komfort nicht außer Acht. Sein optionales Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern verarbeitet die meisten Unebenheiten trotz der sportlich straffen Grundabstimmung sehr wirkungsvoll.

Und auch die Geräuschdämmung überzeugt. Weder vom Abrollen der Reifen, noch vom Fahrtwind, der um die ausladende Karosserie brandet, bekommen die Mitfahrenden während der ersten Testfahrt allzu viel mit. Gleiches gilt für die Arbeitsgeräusche des Triebwerks – in unserem Fall der bekannte 2,0 l große TFSI mit einer Leistung von 204 PS (150 kW). Damit ist der fast 1,8 t schwere A5 Avant vernünftig motorisiert, ohne jedoch allzu große sportliche Ansprüche erfüllen zu können – oder zu wollen.

Den Standardsprint absolviert der stets mit einem Siebengang-DSG bestückte Ingolstädter laut Audi in 7,6 s, die Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 242 km/h – allerdings wohl nur nach langem Anlauf, wie wir vermuten. Da die erste Ausfahrt auf streng geschwindigkeitslimitierten Straßen in Südfrankreich stattfand, lässt sich dieser Eindruck erst in einem späteren Test auf unseren Autobahnen verifizieren.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 23/2024 Audi A5 Avant 45 TFSI quattro Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, 1984 cm³ Antrieb 7-Gang Doppelkupplung; permanenter Allradantrieb Leistung 204 PS / 150 kW Max. Drehmoment 340 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4829 / 1860 (2099)* / 1424 mm Leergewicht/Zuladung 1765 / 610 kg Kofferraumvolumen 448-1396 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,6 s Höchstgeschwindigkeit 242 km/h Verbrauch auf 100 km 7,1 l Super Kaufinformationen Grundpreis 46.850 € Marktstart 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel