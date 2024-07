Der A5 ist intelligent

Der Audi A5 der Generation B10 ist der erste seiner Art und löst seinen Vorgänger, den Audi A4 B9, ab. Doch der Name ist nicht die einzige Neuerung beim Generationswechsel. Wir haben uns den Neuen ganz genau angeschaut und nennen fünf interessante Fakten!

Fünf Fakten über den Audi A5 (Avant), die kaum jemand kennt

1. Der Audi A5 trägt die neue Nomenklatur

Gut, der erste Fakt ist ziemlich offensichtlich: Mit dem Generationswechsel wurde aus dem Audi A4 kurzerhand der Audi A5. Keine Sorge, Audi wird seine Modelle in Zukunft nicht bis in die Unendlichkeit durchnummerieren. Die Namensänderung zur Generation B10 hat allerdings einen Grund: In Zukunft sollen nämlich ungerade Ziffern in den Modellnamen für die Verbrenner im Programm stehen, während gerade auf die elektrischen Varianten hinweisen. Somit kann der Hersteller künftig den Zusatz "e-tron" wegkürzen, der für Elektromodelle steht und zeitweise auch ein komplettes Modell (Audi e-tron) zierte. Und ganz nebenbei würde sich Audi eines Begriffes entledigen, der im Französischen für "Kothaufen" steht.

Leslie & Cars zeigt den Audi A5 (2024) im Video:

2. Coupé und Cabrio fliegen raus, die Limousine ist eher ein Sportback

Dass Audi Karosserievarianten einstampft oder verändert, ist per se nichts Neues. Angefangen mit dem A4 B5, der als Limousine und als Avant genannten Kombi erschien, kam mit dem A4 B6 ein Cabrio hinzu, das erst mit dem A4 B8 wieder aus dem Programm flog. Allerdings nicht spurlos, denn zeitgleich betrat der Audi A5 als A4-Bruder die Bühne, der 2007 als neuartiges Coupé und eben als Cabrio kam. An dieser Aufgabenteilung hat sich bis zum B10 nichts geändert. Nun, 2024, streicht der Hersteller mit dem neuen Audi A5 das Coupé und das Cabrio aus dem Programm.

Streng genommen gibt es sogar die Limousine nicht mehr: Mit dem Fließheck handelt es sich dabei vielmehr das, was Audi unter einem Sportback versteht, also ein Zwitter aus Coupé und Limousine. Dafür gibt es erstmals in der Geschichte von Audi einen A5 Avant, denn bislang waren Kombis nur den A4- und A6-Baureihe vorbehalten.

3. Rekuperationsleistung als reine Bremskraft

In den Mildhybridmodellen des Audi A5 (Avant) mit MHEV plus-System befindet sich eine spezielle Bremsanlage. Das ist in der Lage, das Bremspedal und die Bremshydraulik voneinander entkoppelt, sodass die gesamte Bremsleistung über die Rekuperation geleistet wird. Der Vorgang ist allerdings nur aktiv, wenn das Bremspedal leicht betätigt wird. Bei schärferen Bremsmanövern schaltet sich die mechanische Bremse wieder hinzu. Das System soll auf diese Weise für eine höhere Kraftstoffeffizienz und für einen geringeren Verschleiß der Bremsen sorgen.

4. Der Audi A5 nutzt ChatGPT

Der Audi A5 (Avant) verfügt über ChatGPT. Das Programm unterstützt den Audi Assistant, der auch auf Sprachbefehle reagiert und aktiv auf die Einstellungen im Innenraum (Klima, Navi etc.) zugreifen kann. Der Assistent erkennt dabei automatisch, ob es sich beim eingegebenen (Sprach-)Befehl um eine Fahrzeugfunktion, ein gesuchtes Ziel oder um eine Internetabfrage handelt. Erst wenn der Audi Assistant den entsprechenden Befehl nicht versteht oder die Frage nicht beantworten kann, wird per ChatGPT im Internet nach einer Lösung beziehungsweise Antwort gesucht.

5. Intelligente Heckleuchten

Die Beleuchtung des Audi A5 (Avant) hält ebenfalls einige Überraschungen bereit. So lassen sich die Frontscheinwerfer und die entsprechende Ausleuchtung nicht nur intelligent steuern. Die OLED-Rückleuchten greifen darüber hinaus auch auf Car-to-X-Kommunikationstechnik zurück. Das Auto analysiert dabei seine Umgebung und kann zum Beispiel bei Gefahrensituationen mit entsprechenden Warnsignaturen in den Rückleuchten den rückwärtigen Verkehr warnen. Die Leuchtsignaturen werden von sechs OLED-Paneelen mit insgesamt 364 Segmenten erzeugt.