Mit geöffnetem Stoffdach bieten Audi A5 und Mercedes E-Klasse gehobenes Open-Air-Vergnügen – nicht nur für die sonnigen Tage im Leben

Manchmal hat das Festhalten an Traditionen auch sein Gutes. Bei Audi A5 und Mercedes E-Klasse stemmen sich Audi und Mercedes erfolgreich gegen die um sich greifende Metallklappdach-Manie und bestücken ihre Cabrios selbstbewusst mit klassischen Stoffmützen. Das freut Enthusiasten wie auch Ästheten, denn so können die Designer ausladende Heckabteile, die die komplexen Dachkonstruktionen aufnehmen müssen, vermeiden. Bleibt bei unserem Test-Duo nur noch zu klären, welche positiven Eigenschaften die beiden vornehmen Viersitzer neben ihrer optischen Ausgewogenheit sonst noch mitbringen.

Karosserie

Binnen 16 Sekunden gibt das elektrisch betätigte Audi-Verdeck den Blick auf den Himmel frei, der Mercedes benötigt 21 Sekunden, bis wärmende Sonnenstrahlen den Innenraum fluten können. Wer dem grauen deutschen Winter entfliehen möchte, findet im A5 380 Liter Volumen für das Gepäck vor, im Mercedes sind es 390 Liter. Mit geöffnetem Verdeck reduziert sich der Wert auf 320 Liter beim A5 Cabrio und 300 Liter beim E-Klasse Cabrio. Für größere Transporte bietet der Ingolstädter eine geteilt klappbare Rücksitzlehne, der Stuttgarter nur eine Durchreiche. Störend bei beiden sind die wuchtigen Verdeckkästen. Sie behindern bereits den Transport so mancher Getränkekiste.

Mehr Tests: Der kostenlose Newsletter der AUTO ZEITUNG

Im Passagierabteil vermittelt der Ingolstädter das bessere Raumgefühl. Bei ihm sind die Insassen – wie auch im Mercedes – umgeben von hochwertigen Materialien und genauen Passungen. So lassen Qualität und Verarbeitung hier wie dort keine Wünsche offen, subjektiv wirkt auf schlechten Straßen allerdings der Mercedes etwas verwindungssteifer.

Mit seinem serienmäßigen Presafe-System, Beckenairbags für Fahrer und Beifahrer sowie einem Knieairbag für den Fahrer entscheidet das E-Klasse-Cabrio aber nicht nur die Sicherheitsausstattungs-Wertung, sondern gleich das gesamte Karosseriekapitel für sich.

Karosserie Max. Punkte Mercedes E 250 CGI Cabrio BlueEfficiency Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Raumangebot vorn 100 77 79 Raumangebot hinten 100 24 28 Übersichtlichkeit 70 41 41 Bedienung/ Funktion 100 84 85 Kofferraumvolumen 100 28 27 Variabilität 100 5 10 Zuladung/ Anhängelast 80 33 29 Sicherheit 150 117 97 Qualität/ Verarbeitung 200 180 180 Kapitelbewertung 1000 589 576

Fahrkomfort

Wo cabriotaugliche Temperaturen rar sind, braucht es Einfallsreichtum, wenn das Frischluftvergnügen nicht auf wenige Tage im Jahr beschränkt bleiben soll. Deshalb warten beide Testkandidaten mit wirkungsvollen Nackenheizungen auf, mit denen das Offenfahren auch bei einstelligen Temperaturen Spaß macht (Audi: Kopfraumheizung 1405 Euro inklusive Sitzheizung und Sportsitzen; Mercedes: „Airscarf“, ab 2582 Euro inklusive Leder). Die E-Klasse besitzt mit dem „Aircap“-System (821 Euro) einen ausfahrbaren Spoiler im Windschutzscheibenrahmen, der den anströmenden Fahrtwind auch über die Köpfe der Hintensitzenden hinwegleitet. Der Audi A5 setzt seine Fond-Passagiere deutlich mehr dem Fahrtwind aus, bettet sie aber dafür nicht nur hinten auf den bequemeren Sitzen.

Beim Geräuschkomfort strafen beide die Stoffdachkritiker Lügen. Hier wie dort dringt nur sanftes Rauschen an die Ohren, wobei im Mercedes die Abrollgeräusche noch besser gedämmt sind als im Audi. Bis etwa 3000/min klingt das A5-Aggregat jedoch deutlich angenehmer. Der Federungskomfort des Stuttgarters bewegt sich hingegen auf einem etwas höheren Niveau als der des Audi, der unter Last im Vergleich zur E-Klasse ein wenig unterdämpft wirkt.

Fahrkomfort Max. Punkte Mercedes E 250 CGI Cabrio BlueEfficiency Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Sitzkomfort vorn 150 132 135 Sitzkomfort hinten 100 30 31 Ergonomie 150 118 121 Innengeräusche 50 43 39 Geräuscheindruck 100 76 78 Klimatisierung 50 42 40 Federung leer 200 134 134 Federung beladen 200 140 132 Kapitelbewertung 1000 715 710

Motor und Getriebe

Beide Hersteller vertrauen auf moderate Hubräume in Kombination mit Benzin-Direkteinspritzung und Turboladern. Das Ergebnis: 211 PS beim Zweiliter-Aggregat im Audi, 204 PS beim 1,8-Liter-Motor im Mercedes. Während die Unterschiede bei den Beschleunigungsmessungen zumindest bis 140 km/h noch so gerade an der Wahrnehmungsgrenze liegen – der Mercedes fährt hier hauchdünne Vorteile ein –, sind die Differenzen bei der Art und Weise der Kraftentfaltung deutlicher spürbar. So arbeitet sich das A5-Cabrio entschlossener aus dem Drehzahlkeller als das offene E-Klasse-Pendant, das zusätzlich durch seine etwas träge reagierende Fünfstufen-Automatik (Serie) gehemmt wird. Da wird das Fortkommen im A5 durch die stufenlose Automatik („multitronic“, 2150 Euro extra) klar besser unterstützt.

An der Tankstelle hat der Mercedes mit einem Testverbrauch von zehn Liter Super auf 100 km die Nase vorn, der Audi benötigt hier 10,3 Liter. Beide Werte liegen 2,1 respektive 2,9 Liter über dem angegebenen EU-Verbrauch und belegen, wie weit Theorie und Praxis auseinander liegen können.

Motor und Getriebe Max. Punkte Mercedes E 250 CGI Cabrio BlueEfficiency Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Beschleunigung 150 119 119 Elastizität 100 Höchstgeschwindigkeit 150 83 78 Getriebeabstufung 100 70 75 Kraftentfaltung 50 35 41 Laufkultur 100 73 75 Verbrauch 325 192 186 Reichweite 25 12 11 Kapitelbewertung 1000 584 585

Fahrdynamik

Obwohl Cabrios dieser Leistungsklasse in der Regel eher gemächlich bewegt werden, bleiben ihnen die Fahrdynamik-Prüfungen nicht erspart. Hier gefallen beide mit überraschender Agilität bei Richtungswechseln. An der Reifenhaftgrenze untersteuert der Audi etwas stärker als der Mercedes und hat bei vollem Leistungseinsatz auch mehr Mühe, die Kraft auf den Boden zu bringen. Der Stuttgarter wiederum vermittelt beim Bremsen ein recht teigiges Pedalgefühl. Zudem vermittelt seine Lenkung weniger Fahrbahnkontakt als das Audi-Volant. Die Lenkwinkel könnten bei beiden etwas kleiner ausfallen. Beruhigend: Fein abgestimmte ESP-Systeme helfen im Notfall dem Fahrer mit dezenten Eingriffen wieder aus dem Grenzbereich.

Liegen beide mit Kaltbremswerten von 35,4 bzw. 35,2 Metern dicht beeinander, kann das Mercedes E-Klasse Cabrio – bestückt mit Mischbereifung (v.: 235/45 R 17 W, h.: 255/40 R 17 W, 417 Euro) – seinen Rivalen mit warmer Bremse und 33,9 Metern um 1,5 Meter klar unterbieten.

Fahrdynamik Max. Punkte Mercedes E 250 CGI Cabrio BlueEfficiency Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Handling 150 71 73 Slalom 100 62 59 Lenkung 100 80 82 Geradeauslauf 50 41 41 Bremsdosierung 30 16 18 Bremsweg kalt 150 98 96 Bremsweg warm 150 111 96 Traktion 100 41 38 Fahrsicherheit 150 128 125 Wendekreis 20 14 10 Kapitelbewertung 1000 662 638

Umwelt und Kosten

Wer ein viersitziges Cabrio aus dem Premium-Segment kaufen kann, leidet in der Regel keine Not. Doch auch Gutbetuchte dürfte der Mehrpreis für das E-Klasse Cabrio von über 4900 Euro gegenüber dem A5 Cabrio nachdenklich stimmen – eine umfangreichere Sicherheitsausstattung hin oder her. Hinzu kommen die teureren Werkstatt- und Versicherungskosten des schwäbischen Frischluft-Express. Marginal fallen die Unterschiede bei den Kfz-Steuern aus.

Wer Autos dieser Preisklasse kauft statt least, sollte die Wertverlustdifferenz ebenfalls in die Kaufentscheidung mit einbeziehen. Sie beträgt binnen vier Jahren und 80.000 Kilometern beim Mercedes 2745 Euro mehr als beim Audi. Komfortables Frischluftvergnügen ist eben kostspielig.

Kosten/Umwelt Max. Punkte Mercedes E 250 CGI Cabrio BlueEfficiency Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Bewerteter Preis 675 114 126 Wertverlust 50 12 14 Ausstattung 25 15 17 Multimedia 50 Garantie/Gewährleistung 50 27 28 Werkstattkosten 20 14 16 Steuer 10 8 9 Versicherung 40 29 32 Kraftstoff 55 32 31 Emissionswerte 25 87 82 Kapitelbewertung 1000 338 355

Fazit

Die üppige Sicherheitsausstattung und die tollen Bremsen sorgen dafür, dass das Mercedes E-Klasse Cabrio den Redaktionsparkplatz als Testsieger verlässt. Das Audi A5 Cabrio leistet sich keine ernsthaften Schwächen und verliert deshalb nur mit geringem Abstand und punktet am Ende sogar mit der günstigeren Kostenbilanz. Gediegenes Frischluft-Feeling bieten beide – der Frühling kann kommen.

Gesamtbewertung