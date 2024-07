Aus A4 wird jetzt A5

Gerade Zahlen sind jetzt den Vollelektrischen vorbehalten, die ungeraden den Verbrennern – und so steigt der Audi A4 (hier alle Infos zur neuen, rein elektrischen A4-Generation) der bisherigen Machart nummerisch auf. Der neue Audi A5 (2024) mit der internen Typ-Bezeichnung B10 stampf die bisher erhältlichen Karosserievarianten dabei ordentlich ein. Limousine und Avant sind gesetzt, Cabriolet und Coupé mit der neuen Generation hingegen Geschichte.

Neben dem nochmals vergrößerten Kühlergrill und den in die Karosserie eingelassenen Türgriffen stechen die optionalen OLED-Rückleuchten am Heck heraus. Der A5 kommuniziert über seine Rückleuchten und zeigt durch Änderungen der Leuchtengrafik vor ihm liegende Gefahren auf der Straße den Hinterleuten an. Zum Marktstart im November 2024 stehen Mildhybride mit 2,0-l-Vierzylinder-Benziner oder -Diesel mit bis zu 204 PS (150 kW) zur Auswahl. Das Topmodell S5 mit V6 leistet 367 PS (270 kW). Zwei Plug-in-Hybride mit rund 100 km elektrischer Reichweite (WLTP) sollen folgen. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut zeigt im Video alles Wissenwerte zur Audi A5 Limousine und dem Audi S5 Avant!

