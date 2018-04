In der Mittelklasse schicken die Franzosen seit 1994 den Renault Laguna ins Rennen. Die aktuelle dritte Generation wurde in Zusammenarbeit mit Nissan entwickelt und in drei Karosserievarianten angeboten: als Limousine, Kombi und Coupé. Ihn gibt es mit Frontantrieb und optional mit dynamischer Allradlenkung, 4Control genannt. Sie erhöht die Wendigkeit und bei höheren Geschwindigkeiten die Kurvenstabilität. Der Preis für den Mittelklasse-Renault beginnt bei 22.650 Euro.