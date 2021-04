Die strukturierte Lichtgrafik in Scheinwerfern und Rückleuchten passt den RS 5 dem aktuellen Audi-Design an.

Das Audi RS 5 Facelift kommt mit gestraffter Optik im Frühjahr 2020 auf den Markt. Beim Motor bleibt das Facelift dem V6-Biturbo mit 450 PS treu. Alle Informationen zur Ausstattung!

Breiter und tiefer kommt das neue Audi RS 5 Facelift (2020) daher. Durch den flacheren Singleframe-Grill und die überarbeiteten Lufteinlässe in der neuen Frontschürze wirkt das Coupé nun noch aggressiver. Die breiten Radhäuser verstärken den kraftvollen Eindruck. Die strukturierte Lichtgrafik in Scheinwerfern und Rückleuchten passt den RS 5 dem aktuellen Audi-Design an. Die Ingolstädter erweitern außerdem die Farbpalette um zwei weitere Töne und bieten verschiedene Optikpakete für das Audi RS 5 Facelift (2020) an. Farbige Bremssättel und 20-Zoll-Felgen in verschiedenen Lackierungen stehen ebenfalls zur Auswahl. Das Dach fertigt Audi auf Wunsch aus sichtbarem Karbon – das spart zudem vier Kilogramm. Im Innenraum erhält aktuelle Technik aus dem Modularen Infotainmentbaukasten der dritten Generation (MIB 3) Einzug. Anstelle des Dreh-Drück-Stellers ist nun ein 10,1-Zoll-Touchscreen die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Optional für das Audi RS 5 Facelift (2020) ist das Top-Infotainmentsystem "MMI Navigation plus", das unter anderem einen RS-Monitor bereithält, der den Fahrer mit allerlei Fahrparametern versorgt. Mehr zum Thema: Das ist das Audi A5 Facelift

Audi RS 5 Facelift (2020) mit V6-Motor