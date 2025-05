Das unabhängige Konsortium Euro NCAP mit Sitz in Belgien ist hierzulande die relevante Quelle für Sicherheits- und Crashtests neuer Automodelle. In unserem Übersichtsartikel listen wir die neuesten Testergebnisse von Euro NCAP übersichtlich auf.

Von Audi A5 bis VW Transporter: die neuesten Euro NCAP-Crashtest-Ergebnisse und was sie aussagen!

So bewertet der Euro NCAP-Crashtest

Die Bewertung erfolgt beim Euro NCAP-Crashtest nach vier zentralen Kategorien: Schutz Erwachsener an Bord, Schutz mitfahrender Kinder, Schutz sonstiger empfindlicher Verkehrsteilnehmender und Sicherheitsassistenten. Die ersten beiden Kategorien decken den "klassischen" Crashtest ab, bei dem verschiedene Unfallszenarien simuliert werden und Euro NCAP anhand von Dummies prüft, wie stark die Verletzungen in verschiedenen Körperregionen ausfallen. In der dritten Kategorie wird erfasst, wie stark verschiedene Szenarien beteiligte Fußgänger:innen und Radfahrende verletzen. Die vierte Kategorie dreht sich darum, wie effektiv die Assistenzsysteme des Autos einen potenziellen Unfall im Vorfeld verhindern können.

Bei der Wertung werden jeweils für verschiedene Subkategorien Punkte vergeben, deren Addition einen Prozentsatz für die Kategorie ergibt. Stehen also bei einem Modell 90 Prozent für den Schutz Erwachsener, hat das Auto beim Test 90 Prozent der in dieser Kategorie möglichen Punkte erreicht. Das Gesamtergebnis wiederum wird über alle Kategorien hinweg in einer Wertung von einem bis fünf Sterne erfasst, wobei die meisten modernen Autos vier oder fünf Sterne erreichen. Hier gibts weitere Details zum Bepunktungsschema und dem Euro NCAP-Crashtest im Allgemeinen.

Beim Bremstest legt es den Microlino (2025) fast auf das Dach (Video):

Die neuesten Crashtest-Ergebnisse von Euro NCAP

Stand: Mai 2025

Audi A5 (2025): 5 Sterne

87% Erwachsene an Bord

88% mitfahrende Kinder

78% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

77% Sicherheitsassistenten

Audi Q5 (2025): 5 Sterne

85% Erwachsene an Bord

86% mitfahrende Kinder

79% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

77% Sicherheitsassistenten

Dacia Bigster (2024): 3 Sterne

69% Erwachsene an Bord

85% mitfahrende Kinder

60% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

57% Sicherheitsassistenten

Ford (E-)Tourneo Custom (2025): 4 Sterne

86% Erwachsene an Bord

86% mitfahrende Kinder

79% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

66% Sicherheitsassistenten

Kia EV3 (2025): 5 Sterne (mit Safety-Paket)

83% Erwachsene an Bord

84% mitfahrende Kinder

78% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

78% Sicherheitsassistenten

Kia EV3 (2025): 4 Sterne (ohne Safety-Paket)

83% Erwachsene an Bord

84% mitfahrende Kinder

77% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

67% Sicherheitsassistenten

MG S5 EV (2025): 5 Sterne

90% Erwachsene an Bord

82% mitfahrende Kinder

82% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

78% Sicherheitsassistenten

Opel Grandland (2025): 4 Sterne

82% Erwachsene an Bord

85% mitfahrende Kinder

79% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

62% Sicherheitsassistenten

Peugeot 3008 (2025): 4 Sterne

82% Erwachsene an Bord

85% mitfahrende Kinder

79% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

62% Sicherheitsassistenten

Peugeot 5008 (2025): 4 Sterne

82% Erwachsene an Bord

85% mitfahrende Kinder

79% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

62% Sicherheitsassistenten

Renault 4 E-Tech Electric (2024): 4 Sterne

79% Erwachsene an Bord

85% mitfahrende Kinder

73% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

68% Sicherheitsassistenten

Tesla Model 3 (2025): 5 Sterne

90% Erwachsene an Bord

93% mitfahrende Kinder

89% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

87% Sicherheitsassistenten

Toyota C-HR (2024): 5 Sterne

85% Erwachsene an Bord

86% mitfahrende Kinder

86% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

79% Sicherheitsassistenten

Voyah Courage (2025): 5 Sterne

90% Erwachsene an Bord

88% mitfahrende Kinder

76% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

87% Sicherheitsassistenten

VW Tayron (2025): 5 Sterne

87% Erwachsene an Bord

85% mitfahrende Kinder

83% sonstige empfindliche Verkehrsteilnehmende

80% Sicherheitsassistenten

VW Transporter (2025): 4 Sterne