Eckdaten Aufbauarten Limousine/Kombi/Cabriolet Türen 2/4/5 Abmessungen (L/B/H) 4573–4587/1772–1816/1391–1453 Leistung 102 bis 420 PS Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Leergewicht 1290–1895 Grunpreis ab 24.500 Euro

Der Audi A4 (B7) gilt Hersteller intern als dritte Generation des Audi A4, auch wenn die Mittelklasse trotz vielseitiger optischer und technischer Optimierungen eigentlich ein Facelift ist. Wir verraten alle Informationen zu Preis und Motor.

Der Ingolstädter Autobauer bringt die dritte Baureihe des Audi A4 (B7) auf den Markt. Die Mittelklasse kommt mit vielen optischen und technischen Neuerungen daher und wird auch noch dem Typ 8E zugeordnet, weswegen der A4 (B7) auch als Facelift des B6 gesehen werden kann. Der Hersteller selber aber eröffnet mit dem B7-Modell eine neue Generation. Erhältlich ist der A4 nach wie vor in den Modellvarianten Limousine, Kombi und Cabriolet, allerdings hat sich vor allem die Motorenpalette nochmal erweitert. Neu ist unter anderem ein Zweiliter-Turbo-Benziner mit Direkteinspritzung und 200 PS. Der stärkste Vierzylinder-Dieselmotor des B6 wird durch zwei neue Zweiliter-Dieselmotoren mit 140 und 170 PS ersetzt. Zusätzlich ist der Audi A4 (B7) wahlweise mit einem sportlicheren 3,2-Liter-V6-Benziner mit 255 PS und einem Dreiliter-Dieselmotor mit 204 PS erhältlich, die durch eine Steuerkette über einen wartungsfreien Nockenwellenantrieb verfügen. Serienmäßig ist das Modell mit Frontantrieb ausgestattet, je nach Motorisierung ist aber auch das Allradsystem Quattro möglich. Der Preis für die Limousine startet bei 24.500 Euro in der Grundausstattung.

