Scharfes Sondermodell in Imolagelb

Audi RS4 Sport – damals noch ohne Leerzeichen – heißt das Geburtstagskind, das 1999 das Licht der Welt erblickte. Zum 25. Jubiläum des ersten RS-Modells der quattro GmbH, wie sich die Audi Sport GmbH damals nannte, legt Audi ein Sondermodell auf: den Audi RS 4 Avant Edition 25 Years. Er ist eine Hommage in Imolagelb, das auch den RS4 Sport zierte, und auf 250 Stück limitiert sowie durchnummeriert. Mit einem Preis von 142.905 Euro (Stand: Juni 2024) liegt er mehr als 55.000 Euro über dem Audi RS 4 in der Serienausführung. Dafür gibt es optisch wie technisch einige Besonderheiten, die das Sondermodell von der Standard-Version abheben.

Das zeichnet das Sondermodell Audi RS 4 Avant Edition 25 Years aus

Allem voran erstarkt der V6-Biturbo des RS 4 um 20 PS und leistet im Editon 25 Years satte 470 PS (346 kW). Zudem sprintet das limitierte Modell mit 3,7 s um 0,4 s schneller von null auf 100 km/h. Schluss ist bei 300 km/h. Das Beschleunigungsspektakel wird vom "intensiven Klangbild" der RS-Sportabgasanlage mit Endrohren in mattschwarz untermalt. Noch dynamischer, aber nicht minder komfortabel soll es dank eines manuell verstellbaren RS-Sportfahrwerk pro zugehen, das sich um 20 mm tiefer schrauben lässt. Gebremst wird mit einer RS-Keramikbremsanlage. Zudem hat Audi neben weiteren Komponenten auch das quattro Sportdifferential verbessert und den RS 4 mit Pirelli P Zero Corsa Reifen auf 20-Zoll Leichtmetallfelgen ausgerüstet. Optional liefert der Hersteller auch Semi-Slick-Reifen für die Rennstrecke.

Fürs Auge gibts beim Audi RS 4 Avant Edition 25 Years schwarze Embleme, Carbon-Akzente, abgedunkelte Blenden für die Matrix-LED-Scheinwerfer und eine noch sportlichere Silhouette, da die Dachreling verschwindet. Der Schriftzug ""RS 4 Edition 25 Years" zwischen den C- und D-Säulen belegt die Sonderausstattung. Neben dem traditionsreichen Imolagelb ist das Sondermodell auch in Nardograu oder Mythosschwarz erhältlich. Im Innenraum tragen die RS-Schalensitze, das Lenkrad und die Armauflagen mit gelben Ziernähten zum Traditions-Look bei. Optional gibt es ein Wildlederlenkrad mit 12-Uhr-Markierung. Als technisches Feature hält das Pirelli Track Adrenaline System Einzug, das Reifendruck und -temperatur überwacht. Außerdem erhalten alle Käufer:innen des Edition 25 Years einen passenden Chronografen und Alpinestars-Handschuhe für die Rennstrecke, deren Einsatz vom Hersteller vor allem in Kombination mit dem Wildlederlenkrad empfohlen wird.