Audi-Kombi in Nummer kleiner?

Nicht nur in wirtschaftlich angespannten Zeiten kann eine Nummer kleiner die bessere Lösung sein. Gilt das auch für die beiden Brüder Audi A4 Avant und Audi A6 Avant? Dieser Vergleich gibt die Antwort.

Zugegeben, beide Kandidaten dieses Vergleichs sind schon eine Weile auf dem Markt: Der Audi A4 Avant gab sein Debüt bereits 2015, der Audi A6 Avant rollt seit 2018 über unsere Straßen. Ihnen deshalb ihre Konkurrenzfähigkeit abzusprechen, wäre nicht fair, denn bis heute beweisen sie ihre Qualitäten in diversen Vergleichstests, auch wenn sie am Ende nicht immer auf dem Siegerpodest parken. Sie sind also auch heute noch eine Kaufüberlegung wert. Grund genug also zu prüfen, ob der Oberklasse-Kombi wirklich die bessere Wahl ist oder ob nicht auch der Mittelklässler reicht.

Mit 4,94 m Länge ist der Audi A6 Avant eine stattliche Erscheinung, bietet innen eine Menge Platz. Bei einem Ladevolumen von 565 bis 1680 l sind große Transportaufgaben kein Problem. Da sieht die Sache beim Audi A4 Avant schon etwas anders aus. Vor allem in der zweiten Reihe sollten sich Mitfahrende etwas bescheiden. Auch beim Gepäck müssen wegen des kleineren Volumens (495 bis 1495 l) gegenüber dem A6 Abstriche gemacht werden. Aber Hand aufs Herz: Wie oft stehen Großtransporte im Alltag wirklich an?

Und was den Platz für die Mitmenschen angeht, braucht man sich im A4 absolut nicht beengt zu fühlen. Der Arbeitsplatz zeigt aber, dass der Oberklasse-Kombi das modernere Auto ist – erkennbar beispielsweise an den beiden großen Touchscreens, wovon einer für die Klimabedienung zuständig ist. Hierfür steht beim A4 Avant ein analoges Klima-Bedienpanel mit Drehreglern und Drucktasten zur Verfügung, was von Vielen als intuitiver empfunden wird. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Audi A4 Avant & Audi A6 Avant im Vergleich

Motorseitig sind viele Aggregate sowohl im Mittelklasse- als auch im Oberklasse-Avant erhältlich. Für diesen Vergleich steht der bekannte 2.0 TSI-Vierzylinder mit 265 PS (195 kW) zur Verfügung. 370 Nm erlauben standesgemäßen Durchzug. Im direkten Vergleich wirkt der Motor im Audi A4 Avant 45 TFSI quattro deutlich lebhafter. Kein Wunder, schließlich ist der Mittelklasse-Kombi auch 160 kg leichter. Dies macht sich übrigens auch an der Tankstelle bemerkbar: Hier zeigt sich der A4 Avant mit einem Testverbrauch von 7,8 l sparsamer als der A6 Avant (8,6 l).

Hinzu kommt, dass der kleinere der beiden Kombis der handlichere ist. Auf verwinkelten Landstraßen zum Beispiel wird die höhere Massenträgheit des Audi A6 45 TFSI quattro schnell spürbar. Dafür kann er auf der Autobahn dank aufpreispflichtiger Luftfederung mit superbem Federungskomfort aufwarten. Demgegenüber muss man beim ebenfalls mit adaptiven Dämpfern bestückten A4 Abstriche in Gestalt eines nicht ganz so feinfühligen Ansprechverhaltens und einer weniger satten Straßenlage machen. Das dürfte aber zu verschmerzen sein, denn der A4 ist im Grundpreis 11.000 Euro günstiger als der A6 und verursacht zudem niedrigere Kraftstoffkosten, Versicherungsprämien sowie laut DAT (Deutsche Automobil Treuhand) auch einen deutlich geringeren Wertverlust.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 25/2023 Audi A4 Avant 45

TFSI quattro Audi A6 Avant

45 TFSI quattro Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbo 4/4; Turbo Hubraum 1984 cm3 1984 cm3 Leistung 195 kW / 265 PS,

5250-6500 /min 195 kW / 265 PS,

5250-6500 /min Max. Drehmoment 370 Nm bei 1600-4500 /min 370 Nm bei 1600-4500 /min Getriebe/Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung/

Allrad 7-Gang, Doppelkupplung/

Allrad Leergewicht (Werk/Zuladung) 1610/585 kg 1770/635 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 5,7 s 6,2 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 250 km/h 250 km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 7,8/7,0 l S 8,6/7,3 l S CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 185/159 g/km 204/166 g/km Preise Grundpreis 52.550 € 63.550 €