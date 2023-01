Wölfe im Schafspelz: Autos mit viel Leistung

Ein echtes Kuriosum ist aus heutiger Sicht der VW Passat W8 von 2001. Er entstand in einer Zeit, in der man in Wolfsburg höhere Sphären anstrebte. Als Kontrastprogramm zum Luxusliner Phaeton wertete man den Passat mit dem ungewöhnlich, kompakt bauenden W8-Motor auf, der mit 275 PS (202 kW) und 370 Newtonmetern gut im Futter stand. Unklar ist und bleibt, ob es das kaum veränderte Design war, das dem W8 eine erfolgreiche Karriere verwehrte, oder ob es an der ungewöhnlichen Kombination aus biederer Mittelklasse und aufwendigem Antrieb lag.

Talbot? Sunbeam? Lotus? Nicht Wenige dürften sich angesichts dieses Exoten genau diese drei Fragen stellen. Talbot hatte seine Wurzeln in Frankreich, war aber zwischenzeitlich in der Hand von Chrysler. Mit der Übernahme von Chrysler Europa durch PSA im Jahr 1978 wurden Chrysler-Modelle unter dem Namen Talbot vermarktet. Aus dem Chrysler Sunbeam wurde also der Talbot Sunbeam. Lotus steuerte für die zweite Generation des Kompaktautos einen 2,2-Liter-Vierzylinder bei, der den Beinamen erklärt.

Wie aufregend all das tatsächlich war, sieht man dem Biturbo bis heute nicht an. Mit dem Facelift wurde der Safrane 1996 markanter, der Biturbo entfiel jedoch. Ob Renault die weiterhin biedere Ausstrahlung zum Anlass nahm, um mit dem Nachfolger Vel Satis kräftig an der Designschraube zu drehen? Aber auch der war nicht wirklich erfolgreich.

Dabei war der Lotus Omega vom Start weg begehrenswert: Allein der Reihensechszylinder, der von Lotus mit zwei Garrett-Turboladern versehen und so auf 377 PS (277 kW) aufgeplustert wurde, war ein Statement. Damit spielte er seinerzeit in einer Liga mit Alpina & Co. Dafür bürgt auch die Höchstgeschwindigkeit von 283 km/h. Eine Neuauflage ist leider nicht in Sicht: Opel hat die Oberklasse aufgegeben und Lotus kooperiert in Zukunft lieber mit Alpine.

Ferrari fahren und keiner bekommt es mit. Wie das geht, bewies eine traditionsreiche italienische Marke: Bei Lancia pflanzte man ein drei Liter großes V8-Herz aus der Sportwagenschmiede in Maranello in die äußerst unscheinbare Karosserie des damaligen Oberklassemodells Thema. Dass das Ganze gar nicht so einfach war, zeigt die Tatsache, dass der Achtender nur quer samt angepasster Kurbelwelle unter die Motorhaube passte.

Umso trauriger, dass kein Ersatz in Sicht ist: Chrysler ist auf dem europäischen Markt nur noch eine Fußnote. Und im neuen Markenverbund Stellantis soll verstärkt Dodge die Rolle der Performance-Marke übernehmen, während Chrysler noch ein wenig Zeit brauchen wird, um zu sich selbst zu finden – zuerst in Amerika und erst dann im Rest der Welt. Prognose: Der 300 C SRT-8 bleibt ein einmaliges Erlebnis.

Kein anderer Hersteller verstand und versteht es so gut, potente Motoren möglichst zivil zu verpacken. Exemplarisch für das traditionelle Allgäuer Understatement sei der aktuelle Alpina B3 genannt. Die Karosserie fasst Alpina nur in Details an, Autofans erkennen die Alpina-Kreationen an den exklusiven Lackfarben samt filigraner Rallyestreifen. Alle anderen dürften von der Potenz der Motoren überrascht sein. Der aktuelle Alpina B3, den es auch als Touring gibt, besitzt einen Reihensechszylinder-Biturbo, der satte 495 PS (364 kW) und 730 Newtonmeter entwickelt und bestechend kultiviert in Vortrieb umsetzt.

Spoiler, Schweller und fette Endrohre kann jeder haben, Leistung im Überfluss aber nicht – vor allem nicht in unverdächtiger Optik. Netter Nebeneffekt: Verdutzte Gesichter gibt es gratis dazu.

Eine automobile "Luftpumpe" bedeutet nichts anderes als großes Maul und nichts dahinter; fette Schweller und Spoiler machen eben noch lange keinen Sportwagen. Also flugs den Spieß mal umgedreht und gefragt, was sind eigentlich die PS-gewaltigsten Wölfe im Schafspelz? Wer glänzt im Duell mit etablierten Sportwagen und zugleich vor der Reihenhausgarage? Einige, die Reihe reicht von A wie Alpina bis V wie VW. Beispiele gefällig? Nehmen wir den M5 der Modellreihe E34 von 1993. Sowohl als Limousine wie auch als Kombi angeboten, waren beide Versionen mit einem 3,8-Liter-Reihensechszylinder ausgestattet, der für die damaligen Verhältnisse mit 340 PS (250 kW) richtig gut im Futter stand. Das italienische Gegenstück ist der Lancia Thema 8.32, dem man ein drei Liter großes V8-Herz von Ferrari eingepflanzt hat. Allerdings passte der Achtender nur quer samt angepasster Kurbelwelle unter die Motorhaube. Dass er vergleichsweise bescheidene 215 PS (158 kW) und 285 Newtonmeter entwickelt, kann man durchaus als Vorteil sehen: Statt den Allradantrieb gibt es eben Vorderradantrieb. Äußerlich unterscheidet sich der 8.32 kaum vom Standardmodell. Ein Fall für Menschen also, die es ganz genau wissen. Wie auch der VW Passat W8. Ein echtes Kuriosum ist aus heutiger Sicht . Er entstand in einer Zeit, in der man in Wolfsburg höhere Sphären anstrebte. Als Kontrastprogramm zum Luxusliner Phaeton wertete man den Passat mit dem ungewöhnlich, kompakt bauenden W8-Motor auf, der 275 PS (202 kW) und 370 Newtonmetern aufwies. Doch sowohl Limousine als auch Kombi blieben im Verkauf hinter den Ansprüchen des Herstellers zurück. Na, auf den Geschmack gekommen? In der Galerie zeigen wir noch viele weitere Wölfe im Schafspelz! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10 Die stärksten Kompaktsportler Die Krone der Kompaktklasse

Der Mercedes-AMG C 63 S E-Performance (2022) im Fahrbericht (Video):

Wölfe im Schafspelz: Autos mit viel Leistung