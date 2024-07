Platz 2: Lucid Air

Seifenförmige Silhouetten sind in der elektrischen Oberklasse eine dringende Notwendigkeit, will man mit beeindruckenden Reichweiten glänzen. Und in Sachen Windschlüpfigkeit macht dem Lucid Air aktuell niemand etwas vor: Dem Spitzen-cW-Wert von 0,197 hat auch der EQS nichts mehr entgegenzusetzen. Als zusätzlichen Lohn gibt der Hersteller den luftigen Flitzer mit bis 839 km WLTP-Reichweite an.

Foto: Lucid