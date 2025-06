Der aktuelle Modetrend spielt den Mittelklasse-Limousinen nicht in die Karten. Für flexible Gebrauchtwageninteressierte ergeben sich mit dem Audi A4 aber durchaus spannende Kaufchancen. Gleiches gilt auch für den Kombi Avant.

Die fünfte Generation machte technisch einen großen Schritt nach vorn und punktet mit Extras wie den volldigitalen Anzeigen im "Virtual Cockpit plus".

Beim A4 B9 (ab 2015) setzte Audi in Sachen Verarbeitung noch Maßstäbe.

Positiv Einwandfreier Komfort, Top-Verarbeitung, leichte Bedienung Negativ Nicht allzu agil, auffällig oft Fahrwerksmängel bei der HU

Gebrauchter Audi A4 ist zuverlässig

Das Gebrauchtangebot der 2015 eingeführten B9-Baureihe des Audi A4 (Facelift 2019) ist umfangreich. Jüngere Exemplare sind meist ordentlich gewartete Leasingrückläufer, die GTÜ-Hauptuntersuchung verläuft beim Mittelklässler meist unauffällig. Regelmäßig bereiten jedoch die Gummilager der Querlenker Probleme, worauf man beim Gebraucht­wagencheck achten sollte. Bei der ADAC-Pannenstatistik schneidet der A4 hervorragend ab – der Verband erkennt keine auffälligen Pannenschwerpunkte.

Seine Stärken spielt der Ingolstädter besonders beim Langstreckenkomfort aus, wo er Unebenheiten souverän ausbügelt. Das gilt sowohl für das Serien- als auch für das optionale Komfortfahrwerk. Dazu passt auch der Verbrauch: In unserem Test genehmigte sich ein Audi A4 Avant 45 TFSI quattro mit 265 PS (195 kW) 7,4 l Super (hier gehts zum Vergleichstest gegen BMW 3er, Genesis G70 und Mercedes C-Klasse). Überlegen zeigte sich der Audi in unseren Tests auch bei der Verarbeitung. Der Wagen kam zu einer Zeit auf den Markt, als Audi in puncto Qualität noch Maßstäbe setzte. Bei der Bedienung bietet der A4 mit sei­nem zu seiner Entstehungszeit noch verwendeten Dreh-Drück-Steller Vorteile.

Rücksitzlehnen bei A4 Limousine nicht immer umklappbar

Wer im Audi A4 Platz benötigt, sollte den Kom­bi Avant wählen, der gebraucht zahlreicher vorhanden ist als die Limousine und im Durchschnitt nur wenig mehr kostet. Interessanterweise bietet die Limousine mit 460 l Ladevolumen kaum weniger als der Avant, der 495 l offeriert. Dafür lässt sich beim Avant serienmäßig die Rücksitzlehne umklappen und das Ladevolumen so um einen Kubikmeter auf 1495 l erweitern. Die Limousine verfügt nicht seri­enmäßig über eine umklappbare Rücksitzlehne, darauf sollte man beim Kauf also achten – ganz so viel Platz wie der Avant bietet sie aber auch dann nicht.

Große Antriebsvielfalt

Motorseitig beginnt das Angebot des gebrauchten Audi A4 ab 2019 bei 2,0-l-Vierzylindern mit 150 PS (110 kW, Benziner) beziehungsweise 122 PS (90 kW, Diesel). Die darüber rangierenden Benziner und Turbo­diesel mit 204 PS (150 kW) sind flott genug, ohne das Budget übermä­ßig zu belasten. Auch der stärkste A4-Benziner setzt noch auf zwei Liter Hubraum, bringt es aber auf 265 PS (195 kW). Die 3,0-l-Spitzendiesel leistet 286 PS (210 kW) und ist ausschließlich mit quattro-Allradantrieb erhältlich. Nach oben wird das Angebot durch den S4 mit 341 PS (251 kW) starkem 3,0-l-Diesel und den RS 4 mit 450 PS (331 kW) starkem 3,0-l-Benziner abgerundet.

Empfehlenswerte Antriebe für den Audi A4 (Avant) (2019) Modell 40 TFSI 45 TSFI quattro 35 TDI Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 1984 cm³ 1984 cm³ 1968 cm³ Leistung 150 kW/204 PS 195 kW/265 PS 120 kW/163 PS Drehmoment 320 Nm 370 Nm 370 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 6,0 l S 7,0 l S 4,7 l D Höchstgeschw. 210 km/h 250 km/h 210 km/h Alle Daten Werksangaben

