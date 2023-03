Der Konzept-Fahrzeug kündigt den Audi A6 Avant e-tron für schätzungsweise 2024 an. Dank PPE-Basis soll er mit 270 kW Ladeleistung punkten. Dazu kommen bis zu 700 Kilometer Reichweite. Für weitere Details, wie einen Preis, ist es derzeit noch zu früh.

Mit dem Nio ET5 Shooting Brake stehen einem an der Vorderachse 150 kW (204 PS) und hinten 210 kW (286 PS) dank Bimotor-Bauweise zur Verfügung. Wie bei der Limousine dürgte auch beim Shooting Brake die Kundschaft die Wahl zwischen 75, 100 und 150 kWh großen Akkupaketen haben, die Reichweiten belaufen sich auf etwa 590 bis 1000 Kilometer. Der Preis dürfte sich leicht oberhalb der Limousine ab 49.900 Euro (Stand: März 2023) einsortieren. Darauf summiert sich noch das Abonnement der Batterie, die alternativ für weitere 12.000 Euro (75 kWh) dazu gekauft werden kann. Der Markstart in China soll im Sommer 2023 erfolgen. Im Herbst dürften dann die Exporte nach Deutschland beginnen.

Der Peugeot e-308 SW soll noch 2023 an den Start gehen, ein Preis für den französischen Elektro-Kombi ist jedoch noch nicht bekannt. Wir schätzen ihn auf rund 45.000 Euro. Die Leistung gibt der Hersteller mit 115 kW (156 PS) an und die Batteriegröße beträgt 51 kWh. Diese kann mit maximal 100 kW nachgeladen werden, was rund alle 400 Kilometer nötig werden soll.

Ab Herbst 2023 ist der Opel Astra Sports Touer Electric konfigurierbar. Er fasst 516 bis 1553 Liter Ladevolumen und fährt mit 54-kWh-Akku. Die Reichweite soll laut Opel bis zu 416 Kilometer betragen, die Leistung des Elektromotors an der Vorderachse liegt bei 115 kW (156 PS). Bei 100 kW ist die maximale Ladeleistung erreicht. Seinen Preis schätzen wir auf über 40.000 Euro.

Wer mindestens 89.351 Euro (Stand: März 2023) locker machen kann, bekommt mit dem Porsche Taycan Sport Turismo einen Stromer mit 1212 Litern Stauraum in Kofferraum plus 84 Litern Frunk. Die Reichweite beträgt laut Hersteller 358 bis 432 Kilometer, gegen Aufpreis mit Performancebatterie sogar 417 bis 491 Kilometer. Dann steigt auch die Leistung von 240 kW (326 PS) auf 280 kW (380 PS), was den Verbrauch wiederum von 20,2 bis 24,2 kWh auf 21,0 bis 24,6 kWh pro 100 Kilometer leicht steigert. Geladen wird mit bis zu 150 kW. Wer es etwas geländetauglicher mag, kann auch zum 98.514 Euro teuren Porsche Taycan Cross Turismo greifen, der mit vergleichbaren Werten glänzt.

Der MG5 Electric fährt ausschließlich als Kombi vor und kostet mit 130 kW (177 PS) ab 35.490 Euro (Stand: März 2023). Er schafft dank 50,3 kWh großem Akku (brutto) bis zu 320 Kilometer WLTP-Reichweite mit einer Aufladung und schluckt ein Volumen von maximal 1367 Litern in seinem Kofferraum. Seinen Stromverbrauch auf 100 Kilometer gibt der Hersteller mit sparsamen 17,9 kWh (WLTP) an. Die Ladeleistung ist mit 87 kW am Schnelllader etwas mager.

Wenn es um E-Autos als Kombi geht, ist die Auswahl wahrlich nicht groß. Welche Modelle es gibt und warum die Hersteller mit E-Kombis geizen, hier!

Der Markt für Elektroautos wächst und wächst. Doch hauptsächlich besteht das Angebot der Hersteller aus SUV und Limousinen. Was ist aber aus den Kombis geworden? Warum fällt ihnen der Sprung in die Elektromobilität so schwer? Aktuell (Stand: März 2023) sind gerade einmal zwei Elektroautos als Kombi bestellbar. Immerhin sollen bis zu sechs weitere Modelle bis 2024 folgen. Die Bildergalerie zeigt die Elektro-Kombis von MG, Opel, Peugeot und BMW, das Porsche Shooting Brake sowie ein Shooting Brake aus dem Geely-Konzern und eines des chinesischen Start-ups Nio. Außerdem zeigen wir einen Audi-Elektro-Kombi als Konzept und liefern zu jedem Modell nützliche Informationen.

Ein Grund für die wenigen Kombi-E-Autos auf dem Markt ist der generelle Rückgang der Nachfrage nach Kombis. Zudem haben Kombis außerhalb Europas kaum einen Markt. Darum ist es für Hersteller attraktiver, Modelle zu entwickelt, die weltweit gefragt sind – das sind aktuell zweifelsohne SUV. Und diese verdrängen auch in Europa schon seit vielen Jahren die Kombis. Die Kundschaft genießt zum großen Stauraum eine erhöhte Sitzposition und oft sogar noch eine gewisse Tauglichkeit für unbefestigte Straßen. Kombis werden immer mehr zum Nischenprodukt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

So fährt der Porsche Taycan Sport Turismo (Video):

Nur wenige E-Auto-Kombis auf dem Markt

Doch bestimmt auch die Nachfrage den Markt. Aus diesem Grund ziehen immer mehr Autobauer bei ihrer Elektroauto-Flotte nach. Jedoch nicht in erster Linie bei den Kombis, sondern vor allem bei den Kleinwagen. Damit der Mobilitätswandel glückt, braucht es schließlich bezahlbare Autos. Zudem wird es in Europa bald fast keine Alternativen zu E-Autos mehr geben. Somit müssen sich künftig auch weniger wohlhabende Menschen ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug leisten können. Und gerade Kombis wären im Vergleich zu SUV effizienter, weil windschnittiger unterwegs, während sie trotzdem viel Stauraum bieten. Möglicherweise werden die Autobauer in einem späteren Schritt den Markt mit Kombi-Modellen auffüttern. Oder die praktischen Rucksackträger werden mit der Elektromobilität langsam verschwinden.