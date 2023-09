An der Ladesäule ist der EX30 bestenfalls Durchschnitt: Beim Einstiegsmodell fließt der Strom nur mit bis zu 134 und bei der großen Batterie mit maximal 153 kW, sodass die ersten 80 Prozent in beiden Fällen in 25 Min. zu schaffen sind. Da sind andere schneller.

Und der Elan hält an: Erst bei 180 km/h zieht die Elektronik den Stecker, später als bei VW & Co.

Er ist etwas handlicher und agiler als ein XC40, da er auch weniger wiegt und nicht so hoch aufragt. Nebenbei ist der EX30 mit 3,6 s auf Tempo 100 der beste Sprinter in der Familie.

Das kleinste jemals gebaute Auto der Marke, der neue Volvo EX30 (2024), lädt zur ersten Testfahrt ein: Das konnte die AUTO ZEITUNG vom Beifahrersitz aus beobachten!​

Die konventionellen Plattformen ausgereizt, der chinesische Mutterkonzern Geely voll auf Elektro getrimmt, hat Volvo früh die Verbrenner nur noch pflichtschuldig weiterentwickelt und sich auf Elektroautos verlegt. Das einzige Problem dabei: die kompromissbehafteten Bodengruppen, die auch für Verbrenner ausgelegt sind. Doch damit ist es jetzt bald vorbei. Zum Jahreswechsel 2023/2024 startet mit dem neuen Volvo EX30 – zur Testfahrt dürfen wir erstmalig auf dem Beifahrersitz Platz nehmen – das erste dezidiertes E-Auto der Marke auf einer Skateboard-Plattform, das den Markt von unten aufrollen soll. Mit einer Länge von 4,23 m und einem Grundpreis von 36.590 Euro (Stand: September 2023) ist der Fünftürer schließlich nicht nur das neue Einstiegsmodell Volvos, sondern auch ein veritabler Konkurrent für Modelle wie den VW ID.3, den Renault Megane E-Tech oder den Kia Niro EV.

Nur, weil der neue Volvo EX30 (2024) der aktuell Kleinste der Marke ist, mangelt es ihm nicht an Größe. Im Gegenteil: Wer mit Männern wie Egbert Bakker, dem obersten Leiter für Fahrdynamik in der gesamten Volvo-Palette auf dem Testgelände bei Göteborg über die Rundstrecken räubert, der erlebt den kleinen Wikinger als souveränen und seriösen Familienwagen. Er ist etwas handlicher und agiler als ein XC40, da er auch weniger wiegt und nicht so hoch aufragt. "Unsere Grundwerte der Vorhersehbarkeit, der Kontrollierbarkeit und des Komforts haben wir auch hier fest verankert", sagt Bakker, "egal ob EX30 oder XC90, der Fahrer könnte einen Volvo auch mit geschlossenen Augen erkennen. Wenn denn das autonome Fahren schon funktionieren würde." Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Begleitete Testfahrt im neuen Volvo EX30 (2024)

Vorhersehbar, kontrollierbar, komfortabel – der auf der gleichen Plattform aufgebaute Smart #1 mag quirliger sein, frecher und engagierter, doch mangelt es dem neuen Volvo EX30 (2024) nicht an Elan. Um das zu beweisen, bleibt Bakker bei der Testfahrt kurz stehen, wechselt auf dem Bildschirm in den Performance-Mode und steigt mit Wucht aufs Fahrpedal. Dann katapultieren die beiden zusammen 315 kW (428 PS) starken E-Maschinen mit einem maximalen Drehmoment von 543 Nm das Topmodell in 3,6 s auf Tempo 100 und machen den kleinsten Volvo zum besten Sprinter in der Familie. Und der Elan hält an: Erst bei 180 km/h zieht die Elektronik den Stecker, später als bei VW & Co. Alternativ gibt es den EX30 auch mit 200 kW (272 PS) und 343 Nm allein an der Hinterachse und einem Sprintwert von immer noch imposanten 5,3 s.

Auch bei den Akkus lässt Volvo die Wahl: Wem die 51 kWh für 344 km Reichweite im Basismodell zu wenig sind, bekommt für rund 5000 Euro Aufschlag noch einmal 18 kWh mehr und kann damit im besten Fall 140 km weiter fahren. Das sportliche Topmodell kostet 48.490 Euro (Stand: September 2023) und kommt mit dem großen Akku auf 460 km Normreichweite. Nur an der Ladesäule ist der EX30 bestenfalls Durchschnitt: Denn beim Einstiegsmodell fließt der Strom nur mit bis zu 134 und bei der großen Batterie mit maximal 153 kW, sodass die ersten 80 Prozent in beiden Fällen in 25 Min. zu schaffen sind. Da sind andere schneller.

Die Konkurrenten:

Praktische Details, recycelte Materialien

Wie bei der Testfahrt beweist der neue Volvo EX30 (2024) auch innen Größe und Reife: Statt auf Schnickschnack setzt die Marke auf Substanz, spart sich digitale Spielereien und baut lieber praktische Gadgets ein. Zu seinem auch hinten ausreichenden Platzangebot, dem großen Kofferraum (400 l) und dem kleinen Frunk (7 l) gibt es deshalb unter dem als Ersatz für die klassischen Instrumente weit nach oben gerückten Bildschirm ein per Geheimcode geschütztes Wertfach. Das Handy lädt in einer Tasche darunter oder im Souterrain der Mittelkonsole, Cupholder und ein weiterer Handyhalter surren aus der Armlehne und weil die Lautsprecher in eine Soundbar unter der Frontscheibe wandern, gibt es in den Türen größere Taschen als bei jedem anderen Auto.

Kein Schnickschnack – das gilt auch für die Bedienung, die Volvo radikal reduziert hat. Zwei Schalter für vier Fenster auf der Mittelkonsole, der Knopf für den Warnblinker und E-Call im Dach – mehr gibt es nicht, was die nordisch-nüchterne Kühle im Cockpit stört. So wirkt der neue Volvo EX30 (2024) zwar schlicht, aber alles andere als schmucklos. Dafür sorgt nicht zuletzt die spannende Materialauswahl, die neben ästhetischen auch ethischen Gesichtspunkten genügen soll. Schließlich ist Nachhaltigkeit mit dem E-Antrieb allein noch nicht zu Ende gedacht. Je nachdem, für welche der vier Themenwelten sich die Kundschaft entscheidet, bekommt sie deshalb Dekore aus geflochtenem Flachs der Leinsamenpflanze, Bezugsstoffe aus alten Jeans, Konsolen aus recycelten Rollläden, Teppiche aus PET-Flaschen und Polsterstoffe aus biologisch angebautem Kiefernöl – die 25 Prozent recyceltes Aluminium und die 17 Prozent wiederverwendeter Stahl noch nicht mitgerechnet.

Technische Daten des neuen Volvo EX30 (2024)

AUTO ZEITUNG 2023 Volvo EX30 Twin Motor Performance Plus AWD Technische Daten Motor 2 Permanenterregte Synchronmaschinen Getriebe/Antrieb Reduktionsgetriebe; Allradantrieb Systemleistung 315 kW/428 PS Max. Drehmoment 543 Nm Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/64 kWh (brutto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4233/1837(2031)/1549 mm Leergewicht/Zuladung 1943/375 kg Kofferraumvolumen 350-1177 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 3,6 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 16,3 kWh Reichweite 460 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 48.490 € Marktstart Jahreswechsel 2023/2024