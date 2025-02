Volvos Kleinster jetzt auch als Cross Country

Das kleinste jemals gebaute Auto der Marke hört auf den Namen Volvo EX30 (2024). Daten, Preis sowie alles zur Cross Country-Variante!

Preis: Volvo EX30 (2024) ab 40.000 Euro

Während alle Welt noch auf den Marktstart des Flaggschiffs Volvo EX90 wartete, überraschte die schwedisch-chinesische Marke 2024 mit dem Volvo EX30 – einem SUV am anderen Ende der Fahrzeugklassen. Auf eine Laufleistung von 200.000 km gerechnet ist das kleine SUV mit insgesamt 30 t CO2 das sauberste aller Modelle und der Preis beginnt bei 39.790 Euro. Im Februar 2025 legt Volvo zudem die traditionelle Cross Country-Variante nach, die auf der Topausstattung Ultra basiert, aber mit höherem Fahrwerk und robusterem Auftritt daherkommt. Kostenpunkt: 57.290 Euro, Minimum (Alle Preise: Stand Februar 2025). Die 8777 bundesweiten Neuzulassungen im Jahr 2024 legen nahe, dass das Konzept eines kompakten Premium-Elektrikers zum vergleichsweise überschaubaren Preis tatsächlich aufgeht. Dass Volvo die Preisgestaltung so gelingt, liegt einmal mehr an der chinesischen Mutter Geely, die nicht nur die Plattform stellt, auf der auch der Smart #1 steht. Zudem garantiert Geely in China die günstigen Produktionsbedingungen.

Antrieb: Allrad-Topmodell mit 315 kW

Zwar ist der Volvo EX30 (2024) für schwedische Verhältnisse ein Winzling, hat aber allemal das Zeug zum Wirbelwind. Die Topmotorisierung, die auch im Cross Country obligatorisch zum Einsatz kommt, hat zwei Motoren mit zusammen 315 kW (428 PS) und 543 Nm Drehmoment sowie Allradantrieb. Das reicht für 180 km/h Spitze und macht den EX30 mit 3,6 s von null auf 100 km/h zum bislang schnellsten Sprinter in der Volvo-Historie. Und damit dem Wagen nicht so schnell die Puste ausgeht, installiert Volvo eine Batterie mit 69 kWh (brutto), die für bis zu 460 km Reichweite reichen soll und mit bis zu 153 kW laden kann. Die Cross Country-Variante reduziert die Reichweite auf 427 km.

Alternativ gibt es den EX30 auch als Single Motor mit 200 kW (272 PS) und 343 Nm an der Hinterachse. Er soll mit 69-kWh-Akku sogar 480 km weit kommen. Wer eher aufs Geld schaut als auf den Aktionsradius, für den baut Volvo auch ein Einstiegsmodell mit einer 51 kWh großen LFP-Batterie, mit der die Reichweite auf 344 km schrumpft. Geladen wird das Einstiegsmodell mit bis zu 134 kW. Die Anhängelast gibt Volvo mit bis zu 1600 kg an.

Exterieur: Kleinster Volvo ist 4,23 m lang

Der Volvo EX30 (2024) ist mit den Abmessungen von 4,23 m Länge, 2,02 m Breite, 1,55 m Höhe und 2,65 m Radstand (Maße) das kleinste SUV in der Firmengeschichte. Seine Tagfahrlichter bestehen aus einzelnen LED-Rechtecken, die zusammen die typische Hammer-Form bilden. Auch am Heck bleibt sich Volvo mit hoch neben der Heckscheibe sitzenden Rückleuchten treu. Das Design ist rundum geradlinig und reduziert, sodass der Wagen eine zum E-Antrieb passende Ruhe ausstrahlt. Wer es doch etwas rustikaler möchte, greift zum Volvo EX30 Cross Country (2025). Hier erhöht der schwedische Hersteller die Bodenfreiheit, bringt Unterfahrschutze an Front und Heck an und verbreitert die Radhäuser. Außerdem sind die Stoßfänger in Mattgrau gehalten. Das "Cross Country Experience"-Zubehörpaket enthält darüber hinaus einen Lastenträger, einen Dachkorb, 18-Zoll-Geländebereifung und Kunststoff-Schmutzfänger.

Interieur: Umweltfreundliches Materialkonzept

Das Innenraumkonzept des Volvo EX30 (2024) beginnt mit einem zentralen Handschuhfach, einer besonders geräumigen und variablen Mittelkonsole – Steuereinheit für das Infotainmentsystem ist ein 12,3 Zoll großer Touchscreen – und geht weiter bei einer platzsparenden Soundbar im Armaturenbrett anstelle der Lautsprecher in den Türen. Und es gipfelt im umweltfreundlichen Materialkonzept. Denn je nachdem, für welche der vier Themenwelten sich die Kundschaft entscheidet, bekommt sie Dekore aus geflochtenem Flachs der Leinsamenpflanze, Bezugsstoffe aus alten Jeans, Konsolen aus recycelten Rollläden, Teppiche aus PET-Flaschen und Polsterstoffe aus biologisch angebautem Kiefernöl – die 25 Prozent recyceltes Aluminium und die 17 Prozent wiederverwendeter Stahl noch nicht mitgerechnet. Das Kofferraumvolumen gibt Volvo mit 318 bis 904 l an.

Assistenzsysteme: EX30 ist ein smarter Volvo

Smart ist der Volvo EX30 (2024) nicht nur wegen seiner Verwandtschaft zum #1, sondern auch aufgrund seiner vieler cleveren Ideen. Das beginnt beim Sicherheitskonzept mit neuem, optionalem Assistenten, der sogenannte Dooring-Unfälle mit Radfahrenden verhindern soll oder beim Überholen von Lastwagen für mehr Sicherheitsabstand sorgen. Zudem fungiert er als Fahrspurwechsel-Assistent. Auch ein Parkassistent ist verfügbar, der automatisch Parklücken erkennen und teilautonom einparken kann.

Fahreindruck: Volvo EX30 (2024) vorhersehbar, kontrollierbar, komfortabel

Der Volvo EX30 (2024) ist agil, wendig, komfortabel und gut ausgestattet. Das Platzangebot auf den bequemen Vordersitzen überzeugt, im Fond geht es etwas enger zu. Der relativ günstige Preis bereitet der Konkurrenz zu Recht Unbehagen.

Von Klaus Uckrow