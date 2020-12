2010 übernahm der chinesische Geely-Konzern den schwedischen Premium-Hersteller Volvo. Eine goldene Dekade begann. Wie haben die beiden ungleichen Partner das geschafft?

2010 stand die schwedische Autoindustrie am Abgrund und ausgerechnet die chinesische Billigmarke Geely kaufte den Verluste schreibenden Premium-Hersteller Volvo. Bei der Fahrzeug-Entwicklung konnten die Chinesen den Zugriff ins Ford-Konzernregal zwar nicht ersetzen. Was keiner für möglich hielt: Für Volvo begann 2010 eine goldene Dekade. Seit der Übernahme durch Geely hat sich der weltweite Absatz der Schweden fast verdoppelt. 2019 erzielte Volvo mit 705.452 Verkäufen den sechsten Absatzrekord in Folge. Wachstumstreiber waren die drei SUV-Modelle, auf die im Vorjahr 63 Prozent aller Auslieferungen entfielen. 2019 war zudem ein Rekordjahr für die Plug-in-Hybride von Volvo: Die Schweden konnten davon 45.933 Stück verkaufen, als andere Hersteller noch gar kein PHEV-Modell im Portfolio hatten. In Deutschland erzielte Volvo mit 53.357 Neuzulassungen ebenfalls einen Verkaufsrekord. Auch finanziell läuft es bei den Schweden: In den fünf Jahren bis 2019 stieg der Umsatz in jedem Jahr – insgesamt um 80 Prozent. Und statt Verlusten erwirtschaftet Volvo ordentliche Gewinne: seit 2016 jährlich über eine Milliarde Euro. Zwar hat die Corona-Krise den Aufstieg gestoppt, im ersten Halbjahr verbuchte man sogar Verluste. Allerdings eroberte Volvo 2020 in vielen Ländern neue Marktanteile und kann so nach der Krise noch stärker durchstarten. Mehr zum Thema: Volvo XC60 und Volvo XC90 im Vergleichstest

Elektroauto Polestar Precept (2023): Preis & Reichweite Der Precept geht in Serie

Der Polestar 2 (2020) im Video:

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Fusion: Die Erfolgsgeschichte von Volvo und Geely

Doch warum erlebt Volvo nach der Fusion mit Geely eine solche Hochphase? Geely-Gründer Li Shufu traf zu Beginn zwei clevere Entscheidungen: Er ließ den Schweden im Gegensatz zum Vorbesitzer Ford genügend strategischen Spielraum und berief Hakan Samuelsson zum neuen Volvo-Chef. Der ehemalige Scania- und MAN-Vorstand ging durchaus radikal vor, um aus den beschränkten Ressourcen das Maximum herauszuholen: So musste die neue Volvo-Generation von 2015 mit lediglich einer Plattform und zwei Vierzylindern auskommen – einem Diesel und einem Benziner. Reichte deren Leistung nicht aus, bekam das jeweilige Modell als Hybrid einen zusätzlichen Elektro-Motor. Allen Unkenrufen zum Trotz schienen die Käufer die Sechs- und Achtzylindermotoren aber nicht zu vermissen. Entscheidender für die Kunden aber war das neue Volvo-Design: Mit klaren Linien und Kanten erneuerte der Deutsche Thomas Ingenlath das Image der Schweden als praktische und vor allem sichere Marke – Premium, aber unaufgeregt. Im Innenraum setzte Volvo weit vor vielen Wettbewerbern auf große, senkrecht stehende Touchscreen-Displays.

Neuheiten Volvo XC90 Facelift (2019): Motor & Ausstattung XC90 Facelift immer mit E-Unterstützung

Volvos Entwicklung seit 2010. Foto: AUTO ZEITUNG

Volvo setzt auf Elektrifiziertung, Geely übernimmt Daimler-Anteile