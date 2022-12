Mehr und mehr E-Autos auf den Straßen, größere Batterien und schnellere Ladezeiten: Der Bedarf an Wallboxen mit 22 kW Ladeleistung ist da. Doch für wen lohnen sie sich? Das verraten wir in unserem Ratgeber. Außerdem: Die besten Ladeboxen im Vergleich.

Deutschland setzt weiter auf E-Mobilität. Am 1. Juli 2022 betrug die Anzahl zugelassener E-Autos Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hierzulande rund 756.500. Bis Oktober 2022 wurden 308.330 Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb verkauft. Das ist ein Rekordwert, der sich aber ganz sicher noch weiter steigern lässt. Was manche Autofahrer:innen noch zögern lässt, ist die Sache mit dem Aufladen. Noch ist das Netz der öffentlichen Ladesäulen nicht ausreichend ausgebaut. Gerade in ländlichen Gegenden lässt die Anzahl der frei zugänglichen Ladestationen noch zu wünschen übrig. Wer sich eine eigene Ladestation zulegt, kann darüber nur lachen. Denn mit einer Wallbox ist das Laden bequem, schnell und sicher. Von einfach bis anspruchsvoll – wir stellen die besten Wallboxen mit 22 kW Ladegeschwindigkeit vor.

Unser Favorit: Wallbox Commander 2 Ladegerät, bis 22 kW

Testsieger ADAC (Note 1,8): Der Commander 2 von Wallbox ist einstellbar bis 22 kW und eignet sich für alle Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker. Die Ladestation punktet bei der App, Sicherheit und Ausstattung sowie Funktion. Besonders praktisch: Der Commander 2 eignet sich für eine gemeinsame Nutzung. Eine Identifizierung per PIN-Code, RFID-Karte oder über die App macht’s möglich. Weiterer Vorteil: Die Wallbox ist kompatibel mit einem zusätzlichen MID-Energiezähler, um eine automatische Abrechnung des Stromverbrauchs zu ermöglichen.



Fazit: Smarte Ladelösung mit Sieben-Zoll-Touchscreen und vielen Sonderfunktionen für den privaten und geschäftlichen Bereich. Preis: 1.128 Euro

Was ist der Vorteil einer 22 kW Wallbox?

Wer darauf angewiesen ist, sein E-Auto möglichst schnell und effizient zu laden, ist mit einer Wallbox 22 kW gut beraten. Zwischen 120 bis 150 Kilometer Reichweite lassen sich mit 22 kW innerhalb einer Stunde nachladen, vorausgesetzt Ihr Elektroauto kann mit der höheren Leistung laden. Gleiches gilt für die Ladekabel. Auch sie müssen für eine höhere Ladeleistung ausgelegt sein. Sind die Voraussetzungen erfüllt, lohnt sich der Kauf einer Wallbox 22 kW definitiv – auch wenn sie in der Anschaffung und Installation etwas teurer ist als die Variante mit 11 kW. Dazu muss eine Wallbox 22 kW immer vom Netzbetreiber genehmigt werden.

Die besten Wallboxen mit 22 kW im Vergleich

Wallboxen unterscheiden sich nicht nur in Größe, Gewicht und Design, sondern auch in ihren Funktionen. Vor dem Kauf sollte man also genau überlegen, was die künftige Ladestation können muss. Anhand unserer Wallboxen 22 kW im Vergleich können E-Auto-Fahrer:innen leicht erkennen, welches Produkt für den eigenen Wagen infrage kommt.

Wallbox 22 kW mit RFID von Astoneves

Schnell, schneller, Astoneves. Die Ladestation mit Typ-2-Ladekabel (6,1 Meter) ermöglicht Hochgeschwindigkeitsladen für jedes Elektroauto mit Typ-2-Eingang. Zum Starten oder Beenden einfach die RFID-Karte (im Lieferumfang sind insgesamt fünf Karten enthalten) in der Nähe des Induktionsbereichs der 22 kW halten. Thema Sicherheit: Das EV-Ladegerät verfügt über einen Auslaufschutz und der Strom wird bei Übertemperatur innerhalb von 0,2 Sekunden abgeschaltet. Eventuell auftretende Fehler werden mit Hilfe des intelligenten Chips automatisch behoben. Auch interessant: Die Anlage ist in Kombination mit einer PV-Anlage nutzbar.



Fazit: Einfache Installation und Bedienung, hochwertige Verarbeitung. Top-Produkt für 606 Euro

Easee Home Ladestation 11 kW bis 22 kW

Im schicken Design präsentiert sich die kleine und 1,5 kg leichte Ladestation mit Ladestecker von Easee Home. Sicherheit und Komfort werden hier großgeschrieben. Von Stiftung Warentest gab es dafür 2022 die Note 1,9. Hinweis: Ein Ladekabel ist bei dieser Variante nicht enthalten. Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

lädt bis zu zehnmal schneller als eine herkömmliche Steckdose

Anschluss Typ 2 für ein- bis dreiphasiges Laden

volldynamische Ladeleistung von 1,4 kW bis 22 kW

WLAN-Verbindung möglich

manuelle und digitale Steuerung mit der Easee-App oder über RFID

PV-Überschussladen möglich

Fazit: Die Easee Home Wallbox bis 22 kW Ladeleistung gehört zu den beliebtesten Ladegeräten und steht für Qualität und Komfort. Preis: 854 Euro

Wallbox Pulsar Plus

Das nur 1000 Gramm leichte Wallbox Pulsar Plus 22 kW ist mit Ladekabeln Typ 1 und Typ 2 erhältlich und mit allen Elektroautos sowie Plug-in-Hybriden kompatibel. Über die "mywallbox"-App lassen sich verschiedene Funktionen freischalten. Das Pulsar Plus lässt sich über WLAN oder Bluetooth an jedes beliebige Smart-Gerät anschließen. Praktisch: Mit dem Power Boost lässt sich der Stromverbrauch in Echtzeit messen und die Ladeleistung anpassen. Auch PV-Überschussladen ist mit einem dreiphasigen Energiezähler möglich.



Fazit: Zuverlässige Ladelösung mit vielen Sonderfunktionen für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Preis: 834 Euro

Green Cell Power Box bis 22 kW

Eine günstige Variante zum Laden eines E-Autos bietet die Wallbox von Green Cell mit Ladekabel Typ 2 und einer Ladeleistung bis 22 kW. Hervorzuheben ist die besonders einfache Installation: Der Bausatz enthält eine Bohrschablone, einen Satz Schrauben und Stifte sowie eine Wandhalterung. Die Power Box ist zudem mit LCD-Bildschirm und LED-Anzeige ausgestattet und verfügt über automatische Erkennung und Diagnose von Netzwerkunregelmäßigkeiten.



Fazit: Die Power Box von Green Cell hält dem Vergleich mit gleichwertigen Ladegeräten stand und bietet mit 463,08 Euro ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wallbox Commander 2 Ladegerät bis 22 kW

ADAC-Testsieger 2022: Mit der Ladestation Commander 2 von Wallbox für E-Auto und Plug-in-Hybrid kann man einfach nichts falsch machen. Hier werden auch höchste Ansprüche erfüllt. Alle wichtigen Details:

Leistung bis 22 kW

Typ-2-Ladekabel (fünf oder sieben Meter)

7-Zoll-Touchscreen (schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch ab)

DC-Schutz

App/Web-Zugang: Bluetooth, WLAN, Ethernet

OCCP-fähig

Autorisierung per App, Pin-Code oder RFID-Karte

Fazit: Die Wallbox Commander 2 punktet in Sachen Sicherheit und Funktion und liegt mit 1.127,95 Euro im mittleren Preissegment. Absolute Kaufempfehlung!

22 kW E-Ladestation von ABL mit Ladesteckdose

Die Wallbox eMH1 von ABL mit 22 kW Ladeleistung ist die kleinste Ladestation weltweit mit interner Typ-2-Steckdose. Sie lässt sich einfach und schnell von Elektroinstallateur:innen an der Wand montieren, verfügt über einen integrierten FI-Schalter und einen DC-Schutz. Die Blende des Ladegerätes ist serienmäßig durch ein integriertes Schloss verriegelbar. Hinweis: Die Wallbox 22 kW kann bei Bedarf dauerhaft auf 11 kW gedrosselt werden. Ihr Einsatz ist dank Schutzklasse IP54 innen und außen möglich.



Fazit: Die 22 kW Wallbox von ABL überzeugt durch eine einfache Installation und Bedienung: Sobald das Gerät mit dem Elektroauto verbunden ist, beginnt der Ladevorgang automatisch. Klein und fein! Preis: 563 Euro

22 kW Ladestation TECHNIVOLT 2200 Smart

Schnelles dreiphasiges Laden mit einem fest verbundenem Ladekabel Typ 2 garantiert die Wallbox 22 kW von TechniSat. Das Gerät ist durch eine RFID-Karte (im Lieferumfang sind zwei Karten enthalten) geschützt, um unerlaubte Zugriffe zu verhindern. Eine LED-Anzeige signalisiert die Ladebereitschaft oder den aktuellen Ladevorgang. Eine integrierte DC-Fehlstromerkennung sowie ein integrierter Energiezähler sind vorhanden. Die Ladestation mit 22 kW ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Wer eine Montage an der Wand verhindern möchte, kann sich eine freistehende Stand-Strele (siehe unten) zulegen.



Fazit: Perfekte Lösung für schnelles und sicheres Laden zu einem angemessenen Preis.

Ist eine Wallbox mit 22 kW Ladeleistung sinnvoll?

Die Frage, ob eine Wallbox mit 22 kW sinnvoll ist, kann nicht pauschal beantwortet werden. In den meisten Fällen ist im privaten Bereich eine Wallbox mit 11 kW Leistung völlig ausreichend. Wer jedoch zu den E-Auto-Fahrer:innen gehört, die darauf angewiesen sind, das E-Auto möglichst schnell zu laden, ist eine Ladeleistung von 22 kW durchaus angebracht. Denn im Vergleich zu einer 11 kW Wallbox halbiert sich die Ladezeit bei 22 kW – vorausgesetzt das Fahrzeug unterstützt die Ladeleistung.

Wie schnell kann man mit einer 22 kW Wallbox laden?

Eine Wallbox mit einer Ladeleistung von 22 kW ist die schnellste Möglichkeit, sein Elektroauto zu Hause zu laden. Die Ladedauer beträgt etwa zwei Stunden. Damit liegt man etwas über der Zeit, die man für das Laden an einer öffentlichen Schnellladestation benötigen würde.

