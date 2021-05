Ausblick auf ein neues deutsch-chinesisches Crossover-Projekt: ein Smart SUV, das 2022 erscheinen soll. Wir haben eine erste Illustration, Teaser-Fotos sowie neue Informationen zu Elektroantrieb und Preis.

So konsequent der 2695 Millimeter kurze Smart Fortwo in der Stadt auch sein mag, auf Dauer braucht die Marke neue Modelle – zum Beispiel ein Smart SUV (2022) – um überleben zu können. Und genau daran wird gerade gearbeitet. Und weil Smart übersetzt nicht "klein" heißt, sondern "schick" oder "gewitzt", wird es auf die derzeit beliebteste Bauform hinauslaufen: ein im SUV-Stil gezeichnetes Crossover. Dafür begeistern sich Europäer:innen und Chines:innen genauso wie Drittwagen-Eigner:innen in den USA. Größer als der Forfour und mit weitaus mehr Reichweite (Forfour: max. 153 Kilometer) soll das Smart SUV (2022) dort Kund:innen abholen, wohin die höher positionierte Marke Mercedes nicht reicht – im Segment der handlichen Kompakt-SUV vom Schlag des Polo-basierten VW T-Cross. Mehr zum Thema: Das Smart EQ Fortwo Facelift im Fahrbericht

Neue Informationen & Teaser-Fotos zum Smart SUV (2022)

Wir sind beim Smart SUV (2022) in der 4,20-Meter-Klasse. Im Unterschied zu VW allerdings gibt es beim Smart einen reinen E-Antrieb. Das Problem: Die Technik-Plattform der bisherigen Smart lässt sich nicht weiter skalieren. Zudem ist das ursprünglich auf Verbrenner ausgelegte Heckmotor-Layout auch in der Formgebung sehr speziell. Das künftige Smart SUV (2022) kann daher kein in die Länge gezogener Forfour sein. Eine neue Basis muss her. Hier kommt Daimlers chinesischer Kooperationspartner Geely ins Spiel. Geely ist mit knapp zehn Prozent größter Einzel-Aktionär im Schwaben-Konzern und hält einen 50-Prozent-Anteil an einem neuen Smart-Joint-Venture. Die Asiat:innen werden den Nachfolger der aktuellen Smart entwickeln und auch bauen, die Deutschen steuern das Design bei.

Smart SUV (2022) mit Elektroantrieb noch ohne Preis