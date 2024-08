Elektroautos polarisieren: Auf der einen Seite spricht einiges für die moderne Antriebstechnik, andererseits gibt es aber auch Gründe, die gegen die Stromer sprechen. Wir stellen die Vorteile und Nachteile gegenüber und werfen in Form einer Vollkostenrechnung einen genauen Blick auf die Preise.

Wohl kaum ein Thema wird unter Autofahrer:innen so kontrovers diskutiert wie Elektroautos. Während es zahlreiche Argumente gibt, die für die moderne Antriebstechnik sprechen, gibt es auch einige Gründe dagegen. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, stellen wir die Vor- und Nachteile gegenüber. Zudem haben wir mithilfe einer Rechnung des ADAC den finanziellen Aspekt (Preise, laufende Kosten usw.) beleuchtet.

Der ADAC hat eine Vollkostenrechnung von Verbrennern und Elektroautos für einen Nutzungszeitraum von fünf Jahren aufgestellt. Berücksichtigt sind neben dem Preis der voraussichtliche Wertverlust, Aufwand für Ölwechsel, Inspektionen und Verschleißteile wie Reifen. Auch Kraftstoffkosten, Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (je 50 Prozent) sowie Kfz-Steuer (unter Berücksichtigung der Steuerbefreiung für E-Autos) fließen in die Vollkostenrechnung ein. Die Datenbasis stammt aus April 2024. Als Verbrauchswerte sind die WLTP-Herstellerangaben herangezogen und als Kraftstoffpreise durchschnittlich ermittelte Werte von 1,73 Euro pro Liter für Diesel, 1,83 Euro für Super und 44 Cent pro Kilowattstunde Strom. Wir haben einige Modellvergleiche aus verschiedenen Segmenten aus der Datenbank extrahiert und tabellarisch gegenübergestellt. Diese Kosten pro Kilometer ergeben sich für verschiedene jährliche Kilometerleistungen:

Geringere Geräuschemissionen: Noch immer ist der Straßenverkehr eine dominierende Lärmquelle in Deutschland. Hier sind Elektroautos also deutlich im Vorteil, da Motorengeräusche und Vibrationen vor allem bei geringem Tempo massiv reduziert sind. Der damit einhergehenden Gefahr für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen wird seit dem 1. Juli 2019 mittels einer EU-Verordnung entgegengewirkt: Seitdem müssen alle neuen Typen von Elektroautos und Hybridfahrzeugen in der EU zwischen dem Anfahren und dem Erreichen einer Geschwindigkeit von 20 km/h sowie beim Rückwärtsfahren einen künstlichen Sound von sich geben. Seit dem 1. Juli 2021 ist der Einsatz des sogenannten AVAS, kurz für Acoustic Vehicle Alerting System, bei allen Neuwagen mit Elektro- und Hybridantrieb verpflichtend.

Parkprivilegien: Elektroautos dürfen in einigen Städten in öffentlichen Zonen gratis parken. Voraussetzung ist, dass die Stromer ein E-Kennzeichen besitzen. Allerdings rückt ein Teil der Städte von der Regelung wieder ab, wodurch dieses Privileg seltener wird. Hinzu kommen gesonderte Elektroauto-Parkplätze, die meist für die Dauer des Ladevorgangs zum Parken berechtigen, sowie in manchen Städten das Recht auf die Nutzung von Busspuren.

Geringere Wartungskosten: Anders als bei Pkw mit Verbrennungsmotoren gibt es bei Elektroautos kaum Verschleißteile. So lassen sich etwa Kosten für Öl-, Filter- oder Zündkerzenwechsel einsparen – ein klarer Vorteil. Und auch die Wartungskosten für die Inspektion fallen durch den Wegfall der Verschleißteile etwa um ein Drittel geringer aus als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Auch größere Ausgaben wie ein Zahnriemenwechsel oder eine neue Kupplung fallen weg. Zudem verschleißen auch die Bremsbeläge dank der Bremskraftrückgewinnung (Rekuperation) deutlich langsamer.

Geringere Reichweite: Längere Urlaubsfahrten erfordern mit dem Elektroauto Ladepausen und somit Geduld – auch wenn es immer mehr Modelle gibt, die realistische elektrische Reichweiten von 300 bis 400 km ermöglichen und mit einer 20-minütigen Ladepause sogar mehr als 750 km schaffen. Die Entwicklung schreitet hier stetig voran. Letztendlich hängt die Reichweite aber auch vom individuellen Fahrstil, der Nutzung von Stromfressern an Bord (Klimaanlage, Heizung, Radio, etc.) sowie den jeweiligen Witterungsbedingungen ab.

Lange Ladezeiten: Im Vergleich zum Tankvorgang bei einem Diesel oder Benziner dauert das Aufladen von Elektroautos immer noch lange, was den Stromern klar als Nachteil auszulegen ist. Zwar sollen Schnellladesäulen mit Ladeleistungen von bis zu 350 kW relativ kurze Stopps ermöglichen, allerdings sind nicht alle Elektroautos in der Lage, tatsächlich derart schnell zu laden. Auch bei den Onboard-Ladern, der für Wechselstrom-Laden, etwa daheim, notwendig ist, gibt es große Differenzen. Es ist ein großer (und letztendlich zeitlicher) Unterschied, ob das Elektroauto nur 3,7 kW oder 22 kW Ladeleistung verträgt. Hinzu kommt, dass es immer auf den individuellen Zustand der Batterie, die Witterungsbedingungen und das Stromnetz ankommt, ob die Maximalgeschwindigkeiten auch wirklich erreicht werden können. Auch interessant: Schnellladesäulen an Tankstellen

Ausbaufähige Ladeinfrastruktur: Die bislang nicht flächendeckend ausgebaute Ladeinfrastruktur für Elektroautos ist nach wie vor ein Nachteil der Stromer und für viele ein ausschlaggebendes Argument gegen den Kauf eines elektrisch angetriebenen Pkw. Die meisten Ladevorgänge finden zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Allerdings haben vor allem in städtischen Gebieten nur die wenigsten die Möglichkeit, eine private Wallbox zu installieren. Hinzu kommt, dass das Bezahlen an öffentlichen Ladestationen häufig problematisch ist, die Preise teils stark variieren und teils erheblich über dem Haushaltsstrompreis liegen.

Hohe Kosten bei Batteriedefekt: Das mit Abstand teuerste Bauteil von Elektroautos ist die Batterie. Und ist der Akku mal defekt, kann das schnell teuer werden. Das gilt vor allem nach Ablauf der Garantie. Wenn es nicht möglich ist, einzelne Zellmodule auszutauschen, müsste die Batterie komplett ersetzt werden. Zeitwertgerechte Reparaturlösungen können jedoch die meisten Werkstätten noch nicht anbieten. Um diesem Nachteil von Elektroautos zu entgehen, bieten sich Modelle mit der Möglichkeit zur Batteriemiete an.

Vergleichsweise hohe Kaufpreise: Elektroautos haben immer noch vergleichsweise hohe Anschaffungskosten, vor allem nach Auslauf der staatlichen E-Auto-Prämie im Dezember 2023. Diesen Wegfall gleichen Hersteller teilweise mit gesenkten Preisen aus, teilweise jedoch auch nicht – insgesamt ist die Marktsituation eher instabil. Mit Fortschreiten der Batterieforschung dürften sich die Preise in den kommenden Jahren jedoch deutlich denen von diesel- oder benzinbetriebenen Fahrzeugen annähern, zumal das Modellangebot an Elektroautos stark wächst, während das reine Verbrenner-Angebot tendenziell kleiner wird.