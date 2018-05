Normalerweise parken BMW X6 M, Range Rover Sport SVR oder Porsche Cayenne Turbo vor den teuersten Shops in der City. Wir aber würden sie gerne durch die Grüne Hölle jagen. Das sind die Top-13 der stärksten SUV für den Nürburgring!

Beim Bentayga sprach Bentley 2016 ganz unverhohlen vom "stärksten SUV der Welt". Das war aber zu einer Zeit, als es weder den Lamborghini Urus, noch den Jeep Grand Cherokee Trackhawk oder den Tesla Model X als P100D gab. So mögen die 608 PS des britischen Luxus-SUV auf dem Leistungsprüfstand zwar diverse Verbrenner von Audi, BMW, Mercedes und Co. abhängen. Doch sowohl der Stier als auch der Kampffalke und das Elektro-SUV stellen diese Vorherrschaft in Frage. Doch, was alle Power-SUV vereint? Sie sind alle tauglich für die härteste Rennstrecke der Welt: die Nürburgring-Nordschleife. Seit dem Aufkommen der potenten Bullen ist die Grüne Hölle nicht mehr nur für Supersportwagen – und solche die es gerne wären – reserviert. So stürmte der 510 PS starke Alfa Romeo Stelvio QV in einem eigenen Rekordversuch in 7:51,7 Minuten über den Ring und setzt damit noch weit vor dem Range Rover Sport SVR – in 8:14 Minuten als 25 PS schwächerer Vorgänger – eine herbe Duftmarke. Der mit 575 PS gleich starke BMW X6 M soll die Rennstrecke in der Eifel sogar in 8:05 Minuten geknackt haben.

Top-13 stärkste SUV für Nürburgring