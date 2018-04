Der Mercedes-AMG GT kann als Nachfolger des SLS, aber vor allem als große Kampfansage an den ewigen Rivalen Porsche verstanden werden. 2014 erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt, erfuhr das erst zweite je von AMG selbstständig entwickelte Auto 2017 seine erste Modellpflege. Als GT mit dem Vierliter-V8 und 476 PS ausgestattet, bietet Mercedes-AMG mit dem GT S, dem GT C und dem GT R noch drei weitere Varianten des Sportwagens an. Sie leisten seit dem Facelift 522, 557 oder 585 PS. Das Spitzenmodell nimmt die Tempo 100 in nur 3,6 Sekunden und katapultiert sich mit 318 km/h deutlich über die 300er Schallmauer. Das hat aber auch seinen Preis: Der hinterradangetriebene Mercedes-AMG GT kostet mindestens 117.280 Euro!