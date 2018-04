Der Ford Mustang ist ein amerikanisches Sportcoupé und Aushängeschild der Muscle-Cars. Seit 1964 wird der Mustang von der Ford Motor Company in unterschiedlichen Varianten und leistungsstarken Motoren gebaut. Nicht zuletzt durch zahlreiche Auftritte in Filmen und Serien erlangte das Fahrzeug auch hierzulande Kultstatus. Ende 2013 wurde die neue, sechste Generation vorgestellt, Produktionsbeginn ist August 2014. Ab Frühjahr 2015 wird das neue Modell auch in Deutschland angeboten. Insgesamt wird der Mustang 2014 in 120 Länder exportiert - so viel wie noch nie. Speziell für europäische Effizienz-Vorstellungen ist der neue 2,3 Liter EcoBoost-Motor mit vier Zylindern, Direkteinspritzung und TwinScroll-Turbolader konzipiert, dem es dennoch nicht an Leistung mangelt: 309 PS dürften den meisten Kunden locker genügen – und wenn nicht, steht der V8 mit 426 PS bereit.