Xiaomi, bekannt für Produkte im Bereich der Unterhaltungselektronik, erweiterte das Unternehmensportfolio 2021 um Autos. Dann nämlich gab CEO Lei Jun bekannt, eine Tochterfirma für die Entwicklung von rein elektrisch fahrenden Autos gründen zu wollen. Die Ankündigung des chinesischen Konzerns hat in der Branche für Aufsehen gesorgt, da Xiaomi für seine qualitativ hochwertigen Produkte zu erschwinglichen Preisen bekannt ist. Und wie bei seinen Handys zielt Xiaomi zielt darauf ab, moderne Technologien miteinander zu verknüpfen, in Fall der Autos autonomes Fahren und Connectivity mit konkurrenzfähiger Reichweite und schnellen Ladezeiten.

Xiaomi mischt nun auch auf dem E-Auto-Markt mit

Xiaomi plant, eine große Bandbreite an Elektroautos anzubieten: von kompakten City-Flitzern bis hin zu geräumigeren Familienautos. Die dafür benötigten Komponenten entwickelt der chinesische Newcomer selbst, wie er betont. Das erste Modell trägt den Namen Xiaomi SU7, das im April 2024 zu einem Preis von umgerechnet rund 28.000 Euro in China seinen Marktstart feierte. Dabei handelt es sich um eine sportliche Oberklasse-Limousine mit einer Leistungsbandbreite von 220 kW (299 PS) bis 425 kW (578 PS) in der Größe eines Porsche Taycan. Batterien mit Kapazitäten von bis zu 150 kWh sollen dem Xiaomi Reichweiten von über 800 km ermöglichen.

Marktstart in Deutschland wohl eine Frage der Zeit

Zu einem möglichen Marktstart auf anderen Märkten, etwa USA oder Europa, hat sich Xiaomi noch nicht geäußert. Doch die ehrgeizigen Pläne des CEO und die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit lassen vermuten, dass dies nur eine Frage der Zeit ist.