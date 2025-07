BMW M2 CS stellt neuen Nürburgring-Nordschleifen-Rekord auf

Der neue BMW M2 CS (530 PS/390 kW) hat am 11. April 2025 einen neuen Rundenrekord für Kompaktfahrzeuge auf der Nürburgring-Nordschleife aufgestellt – hier gibt es alle klassenübergreifenden Rekorde der Grünen Hölle in der Übersicht. Entwicklungsingenieur Jörg Weidinger umrundete die 20,832 km lange Strecke in 7:25,5 min und unterbot damit den bisherigen Bestwert in dieser Fahrzeugklasse um acht Sekunden. Die Zeit ist notariell beglaubigt und erfüllt laut BMW die Regularien für offizielle Serienfahrzeug-Rekorde. Zudem ist sie auf der offiziellen Website des Nürburgrings gelistet.

Mit dem neuen Bestwert verbessert der BMW M2 CS nicht nur seine eigene bisherige Bestmarke deutlich – Weidinger erzielte im April 2023 mit dem damaligen M2 Coupé eine Zeit von 7:38,7 min –, sondern bleibt erstmals mit einem Kompaktfahrzeug unter der Marke von 7:30 min. Möglich macht das die CS-Ausstattung mit unter anderem einem auf 530 PS (390 kW) erstarkten Reihensechszylinder mit 650 Nm Drehmoment sowie einem rund 30 kg leichteren Aufbau durch gezielten Leichtbau inklusive zahlreicher Carbon-Komponenten.

Einordnung: Schnellster Kompakter auf der Nordschleife

Mit seiner offiziellen Rundenzeit von 7:25,5 min stellt der BMW M2 CS nicht nur eine neue Bestmarke innerhalb der Kompaktklasse auf, sondern verbessert die zuletzt gültige Klassenspitzenzeit um deutliche 7,6 s. Diese wurde im Juni 2024 vom Audi RS 3 (8Y) mit einer Zeit von 7:33,123 min aufgestellt. In einem erweiterten Rückblick zeigt sich der Fortschritt der Kompaktklasse auf der Nordschleife deutlich: Im April 2019 lag die Bestzeit in diesem Segment noch bei 7:45,389 min – erzielt in einem Renault Mégane R.S. Trophy-R. Auch andere sportliche Kompaktmodelle wie der Honda Civic Type R (7:44,881 min, März 2023) oder der VW Golf R "20 Years" (7:53,219 min, Juni 2022) bleiben klar dahinter.

Mit seinem Ergebnis rückt der BMW M2 CS zeitlich sogar Modellen der Mittelklasse an. Zum Vergleich: Der BMW M3 CS umrundete die Nordschleife in 7:28,760 min, der M4 CSL sogar in 7:18,137 min – laut BMW die bisher schnellste jemals für ein Serienfahrzeug der Marke ermittelte Zeit.

Der Nürburgring als Maßstab

Rundenzeiten auf der Nürburgring-Nordschleife gelten in der Branche als Referenz für fahrdynamische Leistungsfähigkeit. Die Rekordfahrten erfolgen unter Aufsicht neutraler Organisationen und ausschließlich mit serienmäßigen Fahrzeugen – Vorserienfahrzeuge fließen in das Ranking der Nürburgring GmbH also nicht mit ein. Der 20,8 km lange Kurs mit über 70 Kurven stellt höchste Anforderungen an Fahrwerk, Antrieb und Fahrer:in. Die BMW M GmbH nutzt die Nordschleife seit über 25 Jahren als Entwicklungsplattform für ihre Hochleistungsmodelle. Das M Testcenter in direkter Nähe zur Strecke ermöglicht Erprobung und Feinabstimmung unter realen Bedingungen – vom Prototypen bis zur Serienreife.