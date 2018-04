Als Porsche 718 werden seit 2016 die beiden Mittelmotor-Sportwagen von Porsche verkauft, die bisher ohne Nummerierung als Boxster und Cayman bei den Händlern standen. Der neue Name soll an den Rennwagen Porsche 718 erinnern, der in den späten 50er- und frühen 60er-Jahre zahlreiche Erfolge im Motorsport feiern konnte. Die Umbenennung in die beiden Baureihen Porsche 718 Boxster und 718 Cayman ging auch mit einer umfangreichen Modellpflege einher, in deren Zug die bisherigen Sechszylinder-Saugmotoren durch neu entwickelte Vierzylinder-Boxer mit Turbo-Aufladung ersetzt wurden.