Lynk & Co ist Teil der Geely Holding, zu der auch der schwedische Autobauer Volvo gehört. Die Autos der 2016 neu gegründeten Automarke Lynk & Co sollen zwischen Geely und Volvo positioniert und direkt vom Hersteller an den Kunden verkauft werden. Dementsprechend wichtig ist das Internet für die junge Marke aus China. Und das Ziel, neue Automodelle für ein junges, urbanes Zielpublikum zu entwickeln. Nicht von ungefähr kommt da der Markenname: Lynk (link, Englisch für verbinden) soll nämlich die Verbindung über das Internet verdeutlichen, ein bis dato eher ungewöhnlicher Weg, Autos zu verkaufen. Das erste Auto von Lynk & Co ist das SUV namens 01, das 2016 vorgestellt wurde und noch 2017 auf den Markt kommen soll. Mit dem 03 hat die Marke auch schon ein kompakte Limousine entworfen, der 02 ist hingegen ein dynamisch gezeichneter Crossover. Vorerst mit Verbrennungsmotoren ausgestattet, gehören Elektroautos Teil zur Markenstrategie.