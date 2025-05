Preis: Sunlight Cliff X (2024) ab 59.499 Euro

Kennen wir den nicht schon? Der Name "Cliff" ist zumindest geläufig. Denn so nennt die Hymer-Tochter Sunlight durch die Reihe hinweg ihre Kastenwagen (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt). Das Namenssuffix verrät mehr Details. Der einfache Sunlight Cliff ist das günstige Einstiegsmodell, als Cliff Adventure ist mehr Ausstattung an Bord, der Cliff 4x4 – dann ausnahmsweise auf Basis des Ford Transit – kann dank Allradantrieb befestigte Straßen auch mal verlassen und die neue Baureihe Sunlight Cliff X (2024) toppt die Stellantis-Kastenwagen mit Vorderradantrieb als neues Spitzenmodell. Topmodell muss nicht zwingend teuer bedeuten: Die für günstige Camper bekannte Marke bleibt sich treu und bietet den Campervan für vergleichsweise erschwingliche 59.499 Euro (Stand: Mai 2025) an.



Im Angebot sind zwei die Grundrisse 600 und 640, welche sich an den Außenlängen des Basisfahrzeugs Fiat Ducato in den Längen L3 mit 5,99 und L4 mit 6,36 m Außenlänge widerspiegeln. Der italienische Transporter hat zusammen mit seinen baugleichen Stellantis-Geschwistern Citroën Jumper, Opel Movano und Peugeot Boxer im Frühjahr 2024 ein umfangreiches Facelift mit einigen Detailverbesserungen zu Optik wie Technik erfahren – wovon auch Camper:innen profitieren (mehr dazu im Kapitel Basisfahrzeug).

Innenraum: Mit Dachfenster inklusive

Dass es sich bei der Camper-Baureihe Sunlight Cliff X (2024) um ein Topmodell handelt, ist bereits auf den ersten Blick zu erkennen. Und zwar dem Blick durch das serienmäßige "Skyview"-Dachfenster über der Fahrerkabine. Dadurch gelangt noch mehr Sonnenlicht zur Sitzgruppe. Diese ist dagegen recht typisch aufgebaut – eine Zweiersitzbank, ein anklappbarer Tisch mit Erweiterung und drehbare Fahrerhaussitze bilden eine Halbdinette. Dafür darf die Zweiersitzbank – etwa im Vergleich zum Basismodell Cliff – in der Breite um einige Zentimeter zulegen und erhält ab Werk gleich zwei Isofix-Plätze, was vor allem Familien mit zwei Kindern im kindersitzpflichtigen Alter (hier alle Infos zu Kindersitzen) freuen dürfte. Nettes Detail: Im Doppelboden des Dinettenpodests sind Staufächer für dreckige Wanderschuhe & Co. untergebracht. Eine Markise (so nachrüsten) vor der Schiebetüre ist als erweiterte Ausstattung beim Topmodell bereits ab Werk dabei.

Foto: Sunlight

Während vier Sitzplätze standardmäßig an Bord sind, werden nur zwei Schlafplätze ohne Aufpreis im Camper eingebaut. Im Cliff X 600 befindet sich im Heck ein Quer-Doppelbett (197x157-150 cm), der längere Cliff X 640 erhält zwei längs eingebaute Einzelbetten (192 x 108-56 cm und 148 x 86 cm). Sollten zwei Schlafplätze nicht genügen, bietet Sunlight zwei Optionen an: Eine zum Mittelbett (349 Euro Aufpreis; 185 x 105-88 cm) umklappbare Sitzgruppe sowie für 5699 Euro Aufpreis im Cliff-RT-Paket ein aufstellbares Schlafdach mit Doppelbett (206 x 143 cm). Insgesamt finden so bis zu fünf Personen einen Schlafplatz für die Nacht.

Küche und Bad sind bei beiden Grundrissen identisch. Die Küchenzeile an der rechten Fahrzeugseite beheimatet eine Koch-Spül-Einheit mit einem Zweiflammen-Gaskocher und einem stirnseitig eingelassenen 84-l-Kompressor-Kühlschrank. Das neue Schwenkbad schafft je nach Bedarf Platz für die Kassettentoilette oder die Duschkabine. An der Schwenkwand ist das Waschbecken befestigt, das sich über die Toilette schiebt. Zu besseren Belüftung bietet die Nasszelle neben der Dachluke (so nachrüsten) auch ein Seitenfenster, das sich beim Duschen mit einer Blende abdecken lässt. Platz spart zudem die Lamellentüre.

Die Bordtechnik entspricht weitestgehend dem Standard: Geheizt wird ab Werk mit Gas (Truma Combi 4), auf Wunsch auch durch eine Dieselheizung (Truma Combi 4 D) oder Gas-Elektro-Mischheizung (Truma Combi 6 E) austauschbar. Für Strom an Bord sorgt eine AGM-Aufbaubatterie (hier alles zu Kauf und Nachrüstung) mit 95 Ah inklusive Ladegerät. Wer mehr Strombedarf hat oder auch mal länger ohne Landstrom ausharren möchte, kann in den Optionen den Haken hinter eine Zweitbatterie (ebenfalls 95 Ah) sowie die Kabelvorbereitung für eine Solaranlage (so nachrüsten) auf dem Dach setzen – die Sonnenkollektoren gibt es jedoch nicht hinzu. Für Frischwasser (so den Wassertank reinigen und desinfizieren) steht ein 100-l-Tank parat, ein optional isolierter und beheizter 90-l-Tank fängt Abwasser auf.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug für den Sunlight Cliff X (2024) dient das Fiat Ducato Facelift. Der überarbeitete Transporter wurde im Frühjahr 2024 präsentiert und in vielen Details am Exterieur, im Cockpit sowie an Antrieb und Technik verbessert. Zwar bleibt die Basis mit Tempomat, manueller Klimaanlage sowie "Traction +"-System recht überschaubar, optional sind jedoch nun ein bis zu zehn Zoll großes Touchscreen-Infotainmentsystem mit Navigation und DAB+, ein sieben Zoll Digitalcockpit oder im Safety Paket (1079 Euro Aufpreis) ein Bremsassistent, ein Spurhalteassistent oder eine aktive Geschwindigkeitsregelanlage erhältlich. Für weitere 1099 Euro sind auch Voll-LED-Scheinwerfer (so nachrüsten) für den Cliff X lieferbar.



An den Antrieben ändert sich dagegen nichts. Der bekannte 2,2-l-Turbodiesel mit 140 PS (103 kW) dient als Einstiegmotorisierung für den Camper, ab Werk in Verbindung mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Auf Wunsch gibt es auch das neue Achtgang-Automatikgetriebe (Arten, Aufbau und Funktion erklärt), das mit dem Facelift die Automatik mit neun Stufen ersetzt. Wer mehr Leistung wünscht, ist mit dem 180 PS (132 kW) starken Vierzylinder mit identischem Hubraum gut bedient – hier stets mit der Automatik. Die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt serienmäßig Führerschein-Klasse-B-freundliche 3500 kg. Auf Wunsch ist jedoch auch das Maxi-Chassis mit identischem Gesamtgewicht, dafür höherer Anhängelast sowie höherer Achslast und damit besserem Fahrverhalten in Grenzsituationen, lieferbar. Für den Grundriss Cliff X 640 ist – in Verbindung mit Maxi-Chassis und 180-PS-Diesel – auch eine Auflastung auf bis zu 4250 kg möglich.