Voll ausgestatteter Camper Van für 49.000 Euro

Als Basis dient der Cliff ab 48.999 Euro, den es in den Karosserielängen 540, 600 (ab 49.900 Euro) und 640 (ab 51.999 Euro) gibt.

Die Hymer-Tochter Sunlight bietet mit dem voll ausgestatteten Cliff ein komfortables Wohnmobil für unter 50.000 Euro. Wir stellen die Preisansage vor!

Preis: Sunlight Cliff (2024) ab 48.999 Euro

Schlicht, geräumig und komfortabel. Dazu stylisch und günstig. Mit dem Sunlight Cliff (2024) greift die Hymer-Tochter auf dem Wohnmobilmarkt an. Auf Basis des Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Ford Transit konzentriert sich der Sunlight Cliff auf das Wesentliche beim Camping: Funktion, Robustheit und Schlichtheit. All das bietet der Sunlight Cliff (2024) ab 48.999 Euro (Alle Preise Stand: Mai 2024).

Vier verschiedene Varianten

Vom Sunlight Cliff (2024) gibt es gleich vier verschiedene Varianten und unterschiedliche Karosserielängen. Als Basis dient der Cliff ab 48.999 Euro, den es in den Karosserielängen 540, 600 (ab 49.900 Euro) und 640 (ab 51.999 Euro) gibt. Zur Standardausstattung des 5,40 m langen Cliff 540 zählen unter anderem Isofix-Sitzhalterung für zwei Sitzplätze, zwei Dachhauben, Ausstellfenster, geräumiges, 190x130 cm breites Heckbett, drehbare Frontsitze, 1,90 m Stehhöhe, 90-l-Abwassertank.

Der Sunlight Cliff Adventure Edition basiert auf Fahrgestellen von Fiat oder Citroën. Das Modell gibt es in den vier Längen 540 (ab 54.390 Euro), 600 (55.429 Euro), 601 (56.529 Euro) und 640 (57.629 Euro). Zur Serienausstattung zählen unter anderem 16-Zoll-Aluräder, 84-l-Kühlschrank, zweiflammiger Gasherd, USB-Anschlüsse, Adventure-Beklebung, Wohnwelt Adventure, Markise und die Ausstattungspakete Basic und Style.

Beim Sunlight Cliff RT (ab 59.329 Euro) sorgt ein Rooftop für mehr Raum und zusätzlichen Schlafplatz. Diese Variante steht auch in den drei Längen 540, 600 (ab 60.199 Euro) und 640 (ab 62.399 Euro) zur Wahl. Zur Serienausstattung gehören unter anderem die Wohnwelt Adventure, das Schlafdach, die Pakete Basic und Style sowie die Markise.

Mit dem Sunlight Cliff 4x4 Adventure Edition ab 68.499 Euro geht es auch abseits des Asphalts ins Camping-Abenteuer. Auf Basis des Ford Transit mit 2,0-l-Vierzylinder-Diesel mit 170 PS (125 kW) und einem Allradantrieb kommt der Sunlight Cliff 4x4 locker durch matschige Pisten oder Sand. Zur Serienausstattung zählen unter anderem Rahmenfenster, Wohnwelt Adventure, verchromter Kühlergrill und eine Markise.

Innenraum: ausreichend Platz für bis vier Personen

Dank der intelligenten Aufteilung haben zwei Personen im Sunlight Cliff 540 ausreichend Platz. Die Vordersitze lassen sich leicht um 180 Grad drehen, der Klapptisch mit einem Handgriff verbreitern. Platzsparend und leicht erreichbar liegt die Küchenzeile direkt neben dem Eingang. Um an den 84-l-Kühlschrank zu gelangen, müssen Wohnmobilist:innen so bei geöffneter Tür nicht mehr ins Wageninnere steigen. Im kompakten Bad-WC nehmen viele Fächer und Schubladen Alltagsgegenstände auf. Ausreichend breit ist auch das 190x130/133-cm-Bett im Heck. Das Innenraum-Design präsentiert sich schlicht und modern: graue Sitzpolster, weiße Möbel mit hellen Holzelementen. Optisch raffiniert hebt sich die Küchenzeile in Anthrazit vom Wohnraum ab. Je nach Fahrzeuglänge gibt es den Sunlight Cliff als Doppelbett oder Einzelbett. Beim 6,40 m langen Sunlight Cliff 640 stehen zwei Einzelbetten im Heck zur Wahl.

Konkurrenten:

Basisfahrzeug: Fiat, Ford oder Peugeot

Je nach Ausstattungsvariante basiert der Sunlight Cliff auf dem Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer. Beim Sunlight Cliff bildet die technische Basis immer ein Peugeot Boxer. Der Sunlight Cliff Adventure Edition 540 setzt wahlweise auf einen Citroën Jumper oder Fiat Ducato, der Sunlight Cliff 600 Adventure Edition und Sunlight Cliff 601 Adventure Edition auf Fiat Ducato oder Citroën Jumper, ebenso wie der Sunlight Cliff 640 Adventure Edition. Als Antrieb dient beim Fiat Ducato, Peugeot Boxer und beim Citroën Jumper ein 2,2-l-Vierzylinder mit 140 PS (103 kW), geschaltet wird über ein manuelles Sechsgang-Getriebe. Mit dem bis zu 90 l großen Dieseltank wird der Aktionsradius ausreichend groß. Die Allradversion Sunlight Cliff 4x4 590 Adventure Edition lässt sich ausschließlich mit dem Ford Transit kombinieren. Sein 2,0-l-Vierzylinder-Diesel leistet 170 PS (125 kW) und verteilt die Kraft über alle vier Räder.