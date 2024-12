Der Abenteuer-Campervan im Cliff-Line-up

Der Aufbau an sich ist wenig überraschen: vorne die Sitzgruppe, in der Mitte Küche und Bad, Betten im Heck. Je nach Grundriss schlafen zwei bis sieben Personen im Adventure.

Das Campervan-Angebot der Capron-Marke Sunlight umfasst gleich mehrere Reihen. Der Sunlight Cliff Adventure (2024) platziert sich mittig im Angebot und richtet sich an Aktivurlauber:innen, die gerne mit Mountainbike, Kajak & Co. auf Reisen gehen. Das sind Grundrisse, Preise und Ausstattung!

Preis: Sunlight Cliff Adventure (2024) ab 54.889 Euro

Alle Kastenwagen bei Sunlight nennen sich "Cliff". Doch es kommt stark darauf an, was hinter dem Cliff in der Bezeichnung steht. Bleibt Sunlight Cliff allein stehen, sind die Kastenwagen besonders günstig. Heißt der Van Sunlight Cliff X, wartet er mit gehobener Ausstattung auf. Als Sunlight Cliff 4x4 geht es auf Ford-Transit-Basis ins seichte Gelände und XX markiert das Sondermodell. Dennoch haben es die Markenverantwortlichen geschafft, eine Lücke im Campervan-Produktportfolio auszumachen. Und zwar zwischen Cliff und Cliff X. Hier darf sich der Sunlight Cliff Adventure (2024) als mindestens 54.889 Euro (Stand: Dezember 2024) teurer Kastenwagen für zwei breit machen. Der Van basiert auf dem Fiat Ducato und hat den Anspruch, sich möglichst gut mit Outdoor-Sportler:innen zu verstehen – auch wenn ihm der Allradantrieb für wahre Abenteuer fehlt.

Innenraum: Fünf Grundrisse mit Abenteuer-Charme

Was dem Antrieb des Sunlight Cliff Adventure (2024) an Abenteuer-Charme fehlt, machen die sechs Grundrisse mit einigen Interieur-Details wieder wett. Zur Auswahl stehen der 5,4 m lange 540 mit Doppelbett im Heck (195 x 133-130 cm), die jeweils sechs Meter langen Grundrisse 600 (Doppelbett, 197 x 157-150 cm), 601 (Stock-Doppelbetten, 187 x 157-150 und 187 x 130 cm) und 602 (Einzelbetten, 190 x 108-56 und 187 x 86 cm) sowie den 6,4 m langen 640 mit Einzelbetten im Heck (192 x 108-56 und 184 x 86 cm). Was alle gemeinsam haben: Die Heckbetten lassen sich teilweise hochklappen. So kann auch Sportequipment wie Fahrräder stehend in der Heckgarage mitfahren.

Ansonsten sind die Grundrisse eher klassisch aufgebaut. Im vorderen Bereich des Campers findet sich stets die Sitzgruppe für vier Personen. Eine Kleinigkeit, die besonders Camping-Familien schätzen dürften: Die Rückbank bietet gleich zwei Isofix-Plätze. Daneben gibt es Drehsessel im Fahrerhaus und einen Klapptisch mit Dreherweiterung. Gegen Aufpreis lässt sich jeder Grundriss auch um drei Extra-Schlafplätze erweitern. Einer davon verbirgt sich, wie in der Klasse üblich, als Umbau in der Sitzgruppe (185 x 105-88 cm), zwei weitere gibt es im "Cliff-RT-Paket". Dieses beinhaltet neben einer besonderen Folierung auch das eigentliche Pakethighlight: ein Schlafdach (540er-Kastenwagen mit Aufstelldach in der Übersicht). Mit 206 x 143 cm ist die Liegefläche der 5699 Euro teuren Option sogar größer als die der Doppelbetten im Campervan-Heck. Wer alle Bettoptionen wählt, bekommt so einen Camper für zwei bis fünf Personen, beim serienmäßig mit Stockbett für vier im Heck ausgestatteten 601 klettert die maximale Schlafplatz-Zahl gar auf sieben.

Serienmäßig ist dagegen die Küchenzeile. Und auch sie ist wieder typisch Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt). Die knappe Zeile bietet einen stirnseitig eingebauten Kompressor-Kühlschrank mit 84 l Volumen, einen Zweiflammen-Gasherd (die besten Campingkocher im Test) sowie eine Spüle.

Gegenüber der Küche ist das Kompaktbad im Kastenwagen untergebracht. Hier gibt es leichte Unterschiede im Aufbau, die Ausstattung ist aber stets dieselbe. Festwaschbecken, Duschbrause und Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) sind serienmäßig dabei, die Grundrisse 600, 601 und 640 bieten jedoch ein wenig mehr Bewegungsfreiheit als die knappen Bäder des 5,4 m langen 540 und des Sechs-Meter-Einzelbett-Campers 602 (Sechs-Meter-Campervans mit Einzelbetten in der Übersicht). An Wasserreserven stehen insgesamt bis zu 100 l zur Verfügung. Abwasser wird in einem 90-l-Tank aufgefangen.

Und auch die technische Ausstattung des Sunlight Cliff Adventure (2024) bietet allerhand Klassenstandard. Geheizt wird etwa mit der bewährten Truma Combi 4-Gasheizung. Diese greift, wie auch der Herd, auf die zwei Gasflaschen à elf Kilogramm zurück. Als Stromreserve dient eine 95-Ah-AGM-Aufbaubatterie, die bei Bedarf durch einen zweiten, identischen Akku ergänzt werden kann. Ein Ladeautomat (18 A) für Starter- und Aufbaubatterie ist bereits serienmäßig eingebaut.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Sunlight Cliff Adventure (2024) setzt als Basisfahrzeug exklusiv auf den Fiat Ducato. Diesen gibt es serienmäßig bereits mit dem 140 PS (103 kW) starken 2,2-l-Mulijet-Turbodiesel. Gegen Aufpreis bekommen Camper:innen auch die Achtgang-Automatik nachgereicht. Den optionalen 180 PS (132 kW) starken Vierzylinder gibt es dagegen ausschließlich mit Automatikgetriebe. Als technisch zulässige Gesamtmasse sind 3500 kg festgelegt. Daran ändert auch das optionale "Maxi"-Chassis nichts, ändert aber das Fahrwerks-Set-up und addiert eine kräftigere Bremsanlage, womit der Van auch in Gefahrensituationen stabiler auf der Straße bleiben und sicherer fahren soll. Auf- oder Ablastungen stehen dagegen nicht in der Aufpreisliste von Sunlight.