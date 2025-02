Dachluke nachrüsten: Anleitung und Produkte zum Selbsteinbau In wenigen Schritten zur Dachluke im Camper

Frischluft und Licht kommt im Camper nicht nur durch die Seitenfenster ins Innere. Eine Dachluke ist für den Luftaustausch – insbesondere nach dem Kochen oder Duschen im Camper – unverzichtbar, um Feuchtigkeit herauszulassen. Nachrüstungen sind dabei nicht so kompliziert, wie man annehmen mag. Wir verraten, wie das geht!

An einem lauwarmen Tag auf dem Campingplatz (das sind die bestbewerteten in Deutschland) einfach mal alle Fenster öffnen und die seichte Brise das Lüften übernehmen lassen – herrlich! Bei ausgebauten Campingfahrzeugen sind dafür bereits Dachluken vorhanden. Doch wie sieht es bei Selbstausbauten aus? Damit die praktischen Luft- und Lichtspender im Dach Platz finden, ist zwar einiges an Arbeit nötig, das Nachrüsten fällt mit der richtigen Vorbereitung aber leichter, als viele Selbstausbauer:innen anfangs vermuten dürften. Wir erklären, wie die Dachhauben Schritt für Schritt eingebaut werden und worauf beim Kauf geachtet werden kann.

Dachluke einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Damit die Dachluke am Ende am richtigen Platz sitzt und insbesondere auch dicht bleibt, ist einiges an Arbeit nötig. Unsere Anleitung zeigt, wie es geht:

Platz bestimmen: Je nach Fahrzeug und Lukengröße muss nach einer passenden Stelle zum Einbau gesucht werden. Hierfür hilft der Einbaurahmen – egal ob Metall oder Holz. Wichtig bei der Platzwahl: Wer einen Kastenwagen selbst ausbaut, muss auf die Dachstreben im zukünftigen Wohnraum achten! Je nach Radstand können sie zum Teil zu nah beieinander stehen, damit das Wunschfenster am Wunschplatz eingebaut werden kann! Auch Dachrillen oder die Solaranlage auf dem Dach (so nachrüsten) müssen bei der Platzierung mitbedacht werden, sie erschweren das Abdichten und machen einen Adapterrahmen für das jeweilige Kastenwagen-Modell unverzichtbar. Einfacher ist dagegen das Nachrüsten bei Caravans oder Teilintegrierten mit glattem Dach ohne Versteifungen.

Schnittstelle vorbereiten: Mit dem innen am Blech – oder Gfk- bzw. Holzdach – angelegten Innenrahmen kann nun der Ausschnitt definiert werden. Am einfachsten: Ecken bestimmen und einzeichnen und Löcher mit kleinem Durchmesser innerhalb der Ecklinien vorbohren (Augen vor Spänen schützen!). Da die Ecken meist Rundungen haben und keinen perfekten 90-Grad-Winkel, helfen zwei Bohrlöcher kurz vor und hinter jeder Ecke.

Ausschnitt herausschneiden: Anhand der vorgebohrten Ecklöcher kann nun mit einer Stichsäge vorsichtig das Dachsegment abgetrennt werden. Tipp: Damit Späne nicht ins Innere fallen, hilft eine mit Klebeband auf der Innenseite befestigte Plastiktüte. Bei der Arbeit sollte Schutzkleidung getragen werden. Anschließend die Schnittkante säubern und mit einer Metallfeile abschleifen.

Flansch platzieren: Nun sollte der Einbaurahmen passen. Hier können auch bereits die Montagelöcher gebohrt werden, damit alles einheitlich behandelt werden kann.

Ausschnittkanten und Bohrlöcher behandeln: Da sowohl durch Lack als auch Rostschutzgrundierung geschnitten und gebohrt wurde, müssen die offenen Metallstellen mit einem Metallschutzlack behandelt werden. Anschließend trocknen lassen.

Dachluken-Flansch abdichten und montieren: An der inneren wie äußeren Kante des Lukenflansch ausreichend Dichtmasse anbringen – Herausquellen beim späteren Festschrauben ist ausdrücklich erwünscht. Anschließend kann der Flansch im Ausschnitt platziert und in den behandelten Bohrlöchern mit dem Innenrahmen verschraubt werden. Die Dichtmasse trocknen lassen.

Dachluke montieren: Anschließend kann die eigentliche Luke montiert werden. Hier sind jedoch Löcher an Flansch wie Luke vorgebohrt und müssen nur noch übereinander passend ausgerichtet werden. Wichtig: Die Einbauausrichtung beachten! Die Hauben sind meist aerodynamisch geformt und haben daher eine festgeschriebene Ausrichtung in Fahrtrichtung. Nun nur noch die Schrauben festziehen, fertig.

Je nach Modell und Einbauort können noch Schritte hinzukommen. Wer etwa keine Stelle mit glattem Blech auf dem Dach findet, benötigt stets einen Adapterrahmen, der für die jeweilige Dachform des Kastenwagens passt. Auch auf der Innenseite muss auf die Dachform geachtet werden, damit das Dach dicht abschließt. Hier hilft Schaumstoff. Wichtig zudem: die Dachstärke! Diese lässt sich mit einem selbstgebauten Einbaurahmen aus Holz variieren und bei Bedarf vergrößern.

Dachluke kaufen: Unsere Empfehlungen

Dometic Midi Heki FL mit Zwangsbelüftung

Technische Daten:

Einbaugröße: 700 x 500 mm

Dachstärke: 30 - 34 mm

Extras: Mit Zwangsbelüftung, mit Insektenschutz, mit Verdunkelungsrollo

Berger Dachhaube mit Insektenschutz und Verdunkelungsrollo

Einbaugröße: 400 x 400 mm

Dachstärke: 28 - 50 mm

Extras: Mit Insektenschutz, mit Verdunkelungsrollo, mit getönter Haube

Berger Turbo Vent Dachhaube 400 x 400 mm

Einbaugröße: 280 x 280 mm

Dachstärke: 25 - 60 mm

Extras: Mit 12-V-Ventilator, mit Insektenschutz

MPK VisionStar M pro 2 Dachluke

Einbaugröße: 400 x 400 mm

Dachstärke: 28 - 80 mm

Extras: Mit Insektenschutz, mit Verdunkelungsrollo, mit getönter Haube

Dometic Micro Heki ohne Zwangsentlüftung

Einbaugröße: 280 x 280 mm

Dachstärke: 23 - 45 mm

Extras: Mit Insektenschutz, mit Verdunkelungsrollo

Darauf beim Kauf einer Dachluke achten

Dachluken gibt es in verschiedensten Ausführungen, neben Größe und Form unterscheiden sich Dachluken für Wohnmobile oder Wohnwagen auch in ihrer Ausstattung. Auf folgende Merkmale ist dabei zu achten: