Leserwahl: Hier bei der Auto Trophy Design 2025 abstimmen & gewinnen

Die Beurteilung von Schönheit ist ja eine höchst subjektive Angelegenheit. Das gilt auch für die qualitative Einschätzung der Vielzahl an Autodesigns, die jedes Jahr neu auf den Markt kommen. Schließlich hat hier jede:r seine Favoriten und Fahrzeuge, die gar nicht gefallen. Doch welcher Marke gelingt es mit ihrer Formgebung am besten, möglichst viele potenzielle Kund:innen anzusprechen? Um das herauszufinden hat die Redaktion der AUTO ZEITUNG 2020 die Auto Trophy Design ins Leben gerufen. Um die Beurteilung des Designs auf eine demokratische Basis zu stellen, bitten wir Sie um Ihre Stimme für die Vergabe der Auto Trophy Design 2025.

Dafür hat die Redaktion die wichtigsten Neuheiten ausgewählt und insgesamt 57 Modelle in vier Kategorien zusammengestellt – pro Marke jeweils ein Fahrzeug. Zudem stehen die jeweiligen Marken selbst zur Auswahl. Wie Sie es von den Trophys kennen, gibt es in allen Kategorien eine Gesamt- und eine Importwertung. Die Kriterien für die Design Trophy sind: Es müssen echte Neuheiten und nicht nur leichte Überarbeitungen eines bereits im Markt befindlichen Autos sein. Somit sind nur Fahrzeuge nominiert, die komplett neu sind oder sich innerhalb der letzten zwölf Monate wirklich tiefgreifend geändert haben.

In der ersten Kategorie, also bei den Kleinen und Kompakten, ist die Anzahl der Neuvorstellungen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dafür tauchen auch hier, ebenso wie in der mit 30 Modellen stärksten Kategorie der SUV, neue Player aus China auf. Der Einfluss aus dem Reich der Mitte wächst also, auch in der Auto Trophy Design. Dagegen treten bei den Sportlern in der Kategorie D in diesem Jahr gleich mehrere Hypercars europäischer Traditionsmarken an. Welches Auto und welche Marke die begehrten Trophäen einfährt, entscheiden allein Sie. Machen Sie also mit und sichern Sie sich die Chance auf einen attraktiven Geldpreis. Viel Spaß!

Die Preise

1. Preis: 3000 Euro

2. Preis: 2000 Euro

3. Preis: 1000 Euro

Datenschutzerklärung & Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss: 15. Juli 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt, die Gewinnauszahlung erfolgt per Banküberweisung.

Die Datenschutzerklärung & Teilnahmebedingungen hier!